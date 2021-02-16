أحدث تريندات مكياج العيون فى 2021.. من ألوان قوس قزح للماسكارا الزرقاء

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صورة الخبر: أحدث تريندات مكياج العيون فى 2021.. من ألوان قوس قزح للماسكارا الزرقاء
أحدث تريندات مكياج العيون فى 2021.. من ألوان قوس قزح للماسكارا الزرقاء

أصبح ارتداء أقنعة الوجه من الأشياء الأساسية فى حياتنا اليومية، لذلك تهتم المرأة أكثر بمنطقة العين، من خلال وضع كريمات ترطيب ووضع مكياج عيون مناسب يبرز جمالهما، ويتوافق مع المناسبة التى تحضرها، ولتحقيق ذلك نتعرف فى هذا التقرير على أحدث اتجاهات مكياج العيون لعام 2021.

استخدام ألوان قوس قزح أحدث تريندات مكياج العيون لعام 2021
ظهر في عام 2019 مكياج عيون يعتمد على الألوان المشرقة، والذى يعتبر من أحدث اتجاهات مكياج العيون لعام 2021، والذى يعتمد على استخدام ظلال عيون من ألوان القوس قزح المشرقة.

مكياج العيون المزخرف
ولأن العيون أصبحت هى الجزء الوحيد الظاهر من الوجه بسبب الالتزام بارتداء الكمامة، يعتبر أحدث اتجاهات مكياج العيون هى زخرفة العين من خلال استخدام ظلال أو محدد العيون، مع إضافة قطعة جوهرة أو جليتر حول ظلال العيون.

مكياج عيون 2021.. تحديد العين
يعتبر رسم خطوط حادة على العين، سواء كانت رسم عين القطة الكلاسيكى أو رسم بطانة العين مستوحاة من موضة الستينات، من أحدث اتجاهات مكياج العيون لعام 2021.

مكياج عيون 2021.. اللون الأرجواني
يعتبر اللون الأرجوانى من أحدث اتجاهات مكياج عيون 2021، والذى يساعد على إضافة لمسة جمالية وشبابية للعيون تمنحنا الإشراق اللازم فى زمن كورونا.

مكياج عيون 2021.. عودة موضة التسعينيات
عادت موضة التسعينيات مرة أخرى، وظهرت فى بعض قطع الملابس والأحذية وكذلك مكياج العيون، خاصة رسم كحل العين، والذى نال إعجاب الكثير من مشاهير النساء منهن عارضة الأزياء، بيلا حديد التى ظهرت به فى إحدى المناسبات.

صورة الخبر: أحدث تريندات مكياج العيون فى 2021.. من ألوان قوس قزح للماسكارا الزرقاء

صورة الخبر: أحدث تريندات مكياج العيون فى 2021.. من ألوان قوس قزح للماسكارا الزرقاء

صورة الخبر: أحدث تريندات مكياج العيون فى 2021.. من ألوان قوس قزح للماسكارا الزرقاء

صورة الخبر: أحدث تريندات مكياج العيون فى 2021.. من ألوان قوس قزح للماسكارا الزرقاء

المصدر: اليوم السابع

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