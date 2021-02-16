

أحدث تريندات مكياج العيون فى 2021.. من ألوان قوس قزح للماسكارا الزرقاء أحدث تريندات مكياج العيون فى 2021.. من ألوان قوس قزح للماسكارا الزرقاء

أصبح ارتداء أقنعة الوجه من الأشياء الأساسية فى حياتنا اليومية، لذلك تهتم المرأة أكثر بمنطقة العين، من خلال وضع كريمات ترطيب ووضع مكياج عيون مناسب يبرز جمالهما، ويتوافق مع المناسبة التى تحضرها، ولتحقيق ذلك نتعرف فى هذا التقرير على أحدث اتجاهات مكياج العيون لعام 2021.



استخدام ألوان قوس قزح أحدث تريندات مكياج العيون لعام 2021

ظهر في عام 2019 مكياج عيون يعتمد على الألوان المشرقة، والذى يعتبر من أحدث اتجاهات مكياج العيون لعام 2021، والذى يعتمد على استخدام ظلال عيون من ألوان القوس قزح المشرقة.



مكياج العيون المزخرف

ولأن العيون أصبحت هى الجزء الوحيد الظاهر من الوجه بسبب الالتزام بارتداء الكمامة، يعتبر أحدث اتجاهات مكياج العيون هى زخرفة العين من خلال استخدام ظلال أو محدد العيون، مع إضافة قطعة جوهرة أو جليتر حول ظلال العيون.

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