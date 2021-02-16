كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة القادمة خلال يومي و الأحد والاثنين والتي يغلب عليها أمطار متوسطة الشدة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد 21 فبراير من المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30 % تقريبًا.
واعتبارًا من الإثنين 22 فبراير إلى الثلاثاء 23 فبراير أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.
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التعليقات على الأرصاد توضح حالة الطقس خلال لـ 48 ساعة القادمة
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