الأرصاد توضح حالة الطقس خلال لـ 48 ساعة القادمة

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الأرصاد توضح حالة الطقس خلال لـ 48 ساعة القادمة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة القادمة خلال يومي و الأحد والاثنين والتي يغلب عليها أمطار متوسطة الشدة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد 21 فبراير من المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30 % تقريبًا.

واعتبارًا من الإثنين 22 فبراير إلى الثلاثاء 23 فبراير أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

حيث من المتوقع يوم الاثنين 22 فبراير أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة «60 % تقريبًا» وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة «40 % تقريبًا» ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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