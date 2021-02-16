

سعر الدولار في السودان اليوم السبت 20 فبراير 2021.. قفزة جديدة للأخضر سعر الدولار في السودان اليوم السبت 20 فبراير 2021.. قفزة جديدة للأخضر

قفز سعر الدولار أمام الجنيه السوداني اليوم السبت، بنحو 15 جنيها في السوق الموازية (السوداء)، وبقي مستقرا في البنك المركزي.



وسجل سعر الدولار في السوق السوداء 365 جنيها، مقابل 350 جنيها، أمس.



واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

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