طريقة عمل الترايفل البطاطا.. خطوة بخطوة

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طريقة عمل الترايفل البطاطا.. خطوة بخطوة


يعد الترايفل من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن إعدادها بالكثير من الطرق البسيطة والسهلة، وإليكم طريقة عمل الترايفل، للشيف أميرة شنب، بالخطوات.

مقادير ترايفل بطاطا

2 كوب بطاطا مهروسة
ملعقة كبيرة قرفة
كريمة مخفوقة
2 كوب بسكوت سافويار
ملعقة صغيرة فانيليا
سكر بني
نصف كوب سكر حسب الرغبة
لبن

التقديم

قرفة عيدان
صوص كراميل
كريمة مخفوقة

طريقة تحضير ترايفل بطاطا

* تخلط بودرة الكريم شانتيه مع اللبن
* يخلط اللبن والفانيليا والقرفة

* يغمس البسكويت في خليط اللبن ويرص في طبق التقديم

* تخلط الكريمة مع البطاطا والقرفة

* يضاف خليط البطاطا على وجه البسكويت في طبق التقديم

* يضاف البسكويت على الوجه ويزين الوجه بوردات الكريم شانتيه ورشة قرفة وصوص الكراميل ويقدم

المصدر: elbalad

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