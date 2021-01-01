يعد الترايفل من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن إعدادها بالكثير من الطرق البسيطة والسهلة، وإليكم طريقة عمل الترايفل، للشيف أميرة شنب، بالخطوات.
مقادير ترايفل بطاطا
2 كوب بطاطا مهروسة
ملعقة كبيرة قرفة
كريمة مخفوقة
2 كوب بسكوت سافويار
ملعقة صغيرة فانيليا
سكر بني
نصف كوب سكر حسب الرغبة
لبن
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التعليقات على طريقة عمل الترايفل البطاطا.. خطوة بخطوة
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