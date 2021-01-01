تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

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تناول اللحمة الضاني


قدمت الدكتورة ريهام عبداللطيف؛ خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الفوائد الصحية لتناول اللحمة الضاني لجسمنا وجاءت كالتالي:

1-اللحم الضاني هو مصدر جيد للبروتينات حيث يمد الجسم بحوالي 60% من احتياجه اليومي للبروتينات.

2-يحتوي على كميات عالية من السيلينيوم وهو من العناصر المضادة للأكسدة والذي يعمل على حماية الجسم من بعض المواد المسببة للسرطان ويحارب الشيخوخة ويقوي الجهاز المناعي.

3-يقي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد.

4-يحتوي على كمية جيدة من الزنك الذي يحتاجه الجسم للنمو كما أنه مقوي عام للمناعة.

5-مصدر لفيتامين B12 والذي يعمل على تقوية الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، وفيتامين B3 والذي يحمي من الإصابة بالزهايمر ويحمي الجلد من آثار الشيخوخة ويقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام.

6-يحتوي على أقل كمية دهون مشبعة مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.

المصدر: elbalad

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