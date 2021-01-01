تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

قدمت الدكتورة ريهام عبداللطيف؛ خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الفوائد الصحية لتناول اللحمة الضاني لجسمنا وجاءت كالتالي:
1-اللحم الضاني هو مصدر جيد للبروتينات حيث يمد الجسم بحوالي 60% من احتياجه اليومي للبروتينات.
2-يحتوي على كميات عالية من السيلينيوم وهو من العناصر المضادة للأكسدة والذي يعمل على حماية الجسم من بعض المواد المسببة للسرطان ويحارب الشيخوخة ويقوي الجهاز المناعي.
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