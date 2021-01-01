الموعد النهائي لـ مباراة الأهلي وسيمبا

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الأهلي وسيمبا


كشف محمد أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، عن موعد مباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمد أبو الوفا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موعد مباراة الأهلي وسيمبا "الثالثة عصرًا" بتوقيت القاهرة".

وأشار: "المباراة تلقى اهتماما كبيرا وسيكون في أعداد كبيرة جدًا من الجماهير في ظل اختفاء كورونا في تنزانيا".

المصدر: elbalad

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