كيف عرفت الملائكة أن البشر سيفسدون في الأرض؟.. أمين الفتوى يجيب

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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد السائلين يقول: كيف عرفت الملائكة أن الله سبحانه وتعالى سيخلق بشرًا يفسدون في الأرض؟



أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن الله سبحانه وتعالى يقول في بداية سورة البقرة: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ"، ويؤكد شلبي أن الملائكة لم يكونوا يعرفون إن كان الناس سيفسدون أم لا، لكنهم كانوا يتحدثون عن الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبلًا وكانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فتساءلوا يا رب هل تخلق ناس يفعلون مثلما كان يفعل الجن؟ لكن على الرغم من تساؤلات الملائكة، يقول شلبي، اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يأتي البشر ويخرج منهم الأنبياء، "فهم تحدثوا عن حالة موجودة فاعتبروا الحالة التي ستأتي في المستقبل ستكون مثلها".



