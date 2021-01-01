هل تعلم أن غالبية الناس يعانون من تورم في القدمين والكاحلين (وأجزاء أخرى من الجسم) بسبب احتباس الماء في أجسامهم كثيرًا خاصة أن النساء معرضات لذلك وليس فقط أثناء الحمل. لذا ، إذا كنت تعاني من هذا ، فأنت بالتأكيد لست الوحيد. لحسن الحظ ، لدينا حيل ستجعل احتباس الماء شيئًا من الماضي
كل هذه النصائح الست آمنة تمامًا لتجربتها مع بعضها البعض. تتفاعل بعض الأجسام مع إحدى الحيل بشكل أفضل من الأخرى ، لذلك نوصي باكتشاف ما يناسبك بشكل أفضل.
نصيحة 1: اشرب الكثير من الماء
يبدو الأمر عكسيًا بعض الشيء: التخلص من الماء عن طريق شرب الماء. لكن شرب الماء فعال بشكل خاص إذا كنت تريد التأكد من أنك ستحتفظ بكمية أقل منه. سيكون جسمك أكثر قدرة على التخلص من الماء و "محاربة" احتباس الماء إذا رطبت جيدًا.
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التعليقات على وداعا لاحتباس الماء داخل الجسم وتورم الأطراف
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