أعراض سرطان الرئة المبكرة

معظم حالات سرطان الرئة لاتظهر أي أعراض واضحة حتى تتمكن من الجسم ، ولكن لحسن الحظ أن بعض المصابين بسرطان الرئة المبكر تظهر عليهم أعراض إذا تمكنوا من ملاحظتها والذهاب للطبيب سريعا وبدأوا فى علاجها فقد تكن فرص النجاة أكبر بكثير .
في بعض الحالات تتشابه اعراض سرطان الرئة مع أعراض امراض اخرى فى الرئة، ومع ذلك ، إذا كان لديك أي من هذه المشاكل ، فمن المهم أن ترى طبيبك على الفور حتى يمكن معرفة السبب ومعالجته ، إذا لزم الأمر.
ونعرض لكم الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة وفقا لما ذكرته الجمعية الامريكية للسرطان:
• سعال لا يزول ولا يزداد سوءًا
• سعال مصحوب بالدم أو بلغم بلون الصدأ (بصق أو بلغم)
• غالبًا ما يكون ألم الصدر أسوأ مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك
• بحة في الصوت
• فقدان الشهية
• فقدان الوزن غير المبرر
• ضيق في التنفس
• الشعور بالتعب أو الضعف
• عدوى مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي التي لا تزول أو تعود مرة أخرى
• بداية جديدة للصفير
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