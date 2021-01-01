مرة واحدة تكفي .. أضرار إعادة تسخين زيت الطعام



إعادة تسخين زيت الطعام إعادة تسخين زيت الطعام



يستخدم زيت الطعام مرة واحدة فقط والبعض الآخر يعيد استخدامه عدة مرات، ينصح خبراء التغذية باستخدام زيت الطعام مرة واحدة فقط، في حين أن المطاعم التي تحتوي على المعدات المناسبة يمكنها إعادة استخدام الزيت عدة مرات.



وقالت إيزيدور سنداباريرا أخصائية التغذية، أن مخاطر استخدام زيت الطهي تعتمد على فئات مختلفة، وعندما لا يكون لدى شخص ما مقلاة عميقة، يوصى باستخدام الزيت لقلي البطاطس مرة واحدة فقط، وعندما يستخدم شخص ما مقلاة عميقة ، كما هو شائع في المطاعم ، يمكنه إعادة استخدام الزيت ثلاث أو أربع مرات ليس أكثر .



وتابعت سنداباريرا، أن إعادة استخدام زيت الطهي بدون استخدام مقلاة عميقة ضار للغاية بالصحة؛ حيث إن إعادة استخدام زيت الطهي يزيد من نسبة من الكوليسترول في الدم ، ويخلق حمض البيروكسيد المسبب للسرطان ، ويهاجم خلايا الأعضاء ويمكن أن يصيب خلايا الدم البيضاء.

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وأشارت سنداباريرا، إلى أنه بعد استخدام زيت الطهي في المنزل فإنه يفضل سكبه واتخلص منه بدلًا من استخدامه مرة أخرى، وذلك انه بمجرد ان يتم تسخين الزيت مرة اخرى و امتصاصه في الجسم ، يتفاعل HNE مع DNA و RNA والبروتينات التي تؤثر على العمليات الخلوية الأساسية للجسم، وفقا ما صرحت به موقع iwacu .وأضافت سنداباريرا، إلى أن استخدام زيت الطهي مرات عديدة يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؛ حيث وجدت دراسة حديثة أن مادة سامة تسمى 4-hydroxy-trans-2-nonenal (HNE) تتشكل عندما تستخدم الزيوت النباتية المهدرجة، مثل زيت الذرة وفول الصويا وعباد الشمس عند إعادة تسخينه أكثر من مرة.وأفادت سنداباريرا، بأنه أوضحت الدراسة إلى أن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على HNE من زيوت الطهي قد ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية ومرض باركنسون ومرض الزهايمر ومرض هنتنغتون واضطرابات الكبد المختلفة، والسرطان.