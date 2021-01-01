يستخدم زيت الطعام مرة واحدة فقط والبعض الآخر يعيد استخدامه عدة مرات، ينصح خبراء التغذية باستخدام زيت الطعام مرة واحدة فقط، في حين أن المطاعم التي تحتوي على المعدات المناسبة يمكنها إعادة استخدام الزيت عدة مرات.
وقالت إيزيدور سنداباريرا أخصائية التغذية، أن مخاطر استخدام زيت الطهي تعتمد على فئات مختلفة، وعندما لا يكون لدى شخص ما مقلاة عميقة، يوصى باستخدام الزيت لقلي البطاطس مرة واحدة فقط، وعندما يستخدم شخص ما مقلاة عميقة ، كما هو شائع في المطاعم ، يمكنه إعادة استخدام الزيت ثلاث أو أربع مرات ليس أكثر .
وتابعت سنداباريرا، أن إعادة استخدام زيت الطهي بدون استخدام مقلاة عميقة ضار للغاية بالصحة؛ حيث إن إعادة استخدام زيت الطهي يزيد من نسبة من الكوليسترول في الدم ، ويخلق حمض البيروكسيد المسبب للسرطان ، ويهاجم خلايا الأعضاء ويمكن أن يصيب خلايا الدم البيضاء.
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التعليقات على مرة واحدة تكفي .. أضرار إعادة تسخين زيت الطعام
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