5 علامات غير عادية تشير لارتفاع نسبة السكر في الجسم



ارتفاع مستويات السكر في الدم ارتفاع مستويات السكر في الدم



يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بانتظام لفترات طويلة (على مدى أشهر أو سنوات) إلى تلف دائم في أجزاء من الجسم مثل العينين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية، لذلك يجب ان يحرص مرضى السكري على اتباع هذه الخطوات



تغيير نظامك الغذائي - على سبيل المثال ، قد يُنصح بتجنب الأطعمة التي تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مثل الكعك أو المشروبات السكرية



اشرب الكثير من السوائل الخالية من السكر - يمكن أن يساعدك ذلك إذا كنت تعاني من الجفاف

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ممارسة الرياضة في كثير من الأحيان - يمكن لممارسة التمارين الرياضية اللطيفة والمنتظمة مثل المشي في كثير من الأحيان خفض مستوى السكر في الدم ، خاصة إذا كانت تساعدك على إنقاص الوزنوإليكم اهم العلامات التي تشير إلى ارتفاع السكر في الجسم..تميل أعراض فرط سكر الدم لدى مرضى السكري إلى التطور ببطء على مدى بضعة أيام أو أسابيع.في بعض الحالات ، قد لا تظهر أي أعراض حتى يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير.تشمل أعراض ارتفاع السكر في الدم ما يلي:زيادة العطش و جفاف الفمالحاجة إلى التبول بشكل متكررتعبعدم وضوح الرؤيةفقدان الوزن غير المقصودالالتهابات المتكررة مثل القلاع والتهابات المثانة (التهاب المثانة) والتهابات الجلدآلام في البطنالشعور بالمرضالتنفس الذي تفوح منه رائحة الفواكه