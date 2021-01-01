عالم ألماني يعلن مفاجأة عن منشأ فيروس كورونا

قال عالم ألماني شهير إنه متأكد بنسبة 99.9% من أن فيروس كورونا المستجد، قد تسرب من مختبر أبحاث في مدينة ووهان الصينية.
ونشر الدكتور رولان ويسيندينجر من جامعة هامبورج بحثا من 100 صفحة، توضح ما يقول إنه دليلا على تسرب فيروس كورونا من معهد ووهان للفيروسات، وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.
ويرى البروفيسور الألماني أن عدم العثور على المضيف الحيواني للفيروس، والمخاوف المتعلقة بالسلامة حول مختبر ووهان، ومشاركة الباحثين في دراسات مثيرة للجدل، كلها تؤكد وجهة نظره.
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