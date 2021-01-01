موجة ثلوج قطبية تجتاح تكساس الأميركية.. شاهد

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ثلوج قطبية تجتاح تكساس الأميركية


عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن اجتياح موجة من الثلوج القطبية لـ تكساس الأميركية

انقطع التيار الكهربائي عن مئات آلاف الوحدات السكنية في تكساس الأميركية التي تعتبر "عاصمة الغاز والنفط"، بينما يواجه بعض السكان شحًا في المياه، بسبب الشتاء القاتل والقوي الذي يضرب الولاية.

وانخفضت درجات الحرارة تحت المعدل الفصلي المعتاد بنحو 10-15 درجة مئوية.

ورغم أن عمال الصيانة نجحوا في إعادة التيار إلى مئات البيوت، غير أن الوضع لا يزال صعبًا.

وأصدرت السلطات تحذيرات من عاصفة قادمة ستحمل الجليد والثلوج وتضرب أقسامًا من تكساس ولويزيانا وأركنساس، مطالبة الناس بالبقاء في بيوتهم.

المصدر: يورونيوز

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