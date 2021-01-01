عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن اجتياح موجة من الثلوج القطبية لـ تكساس الأميركية
انقطع التيار الكهربائي عن مئات آلاف الوحدات السكنية في تكساس الأميركية التي تعتبر "عاصمة الغاز والنفط"، بينما يواجه بعض السكان شحًا في المياه، بسبب الشتاء القاتل والقوي الذي يضرب الولاية.
وانخفضت درجات الحرارة تحت المعدل الفصلي المعتاد بنحو 10-15 درجة مئوية.
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التعليقات على موجة ثلوج قطبية تجتاح تكساس الأميركية.. شاهد
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