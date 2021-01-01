طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات



طريقة عمل الكوارع طريقة عمل الكوارع



تعد الكوارع من اكثر الاكلات المغذية والتى تمنح الانسان الشعور بالدفء ، لذا نقدم لكم طريقة عمل الكوارع بوصفات متعددة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة.



طريقة عمل كوارع بالصلصة



مقادير كوارع بالصلصة

كوارع

مستكة

بصل

طماطم

جزر

ورق لورا

ملح

فلفل أسود

عصير طماطم

سمنه

ثوم

خل

زيت

أرز

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طريقة تحضير كوارع بالصلصة* سيحى المستكة على النار مع ملعقة زيت ثم ضيفي الكوارع بعد غسلها ثم ضيفي فلفل اسود و شوحيها* ضيفى الملح والفلفل الأسود ثم ضيفي الجزر والبصل والطماطم وورق لورا في ماء المغلى ثم ضيفي الكوارع المشوحة* رصى الأرز فى طاجن ثم ضيفى الكوارع المسلوقة وصوص الطماطم وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميهاطريقة عمل طاجن كوارعمقادير طاجن كوارعكوارع مسلوقةمستكةزيتبصلملحفلفل أسودثومورق لوراعصير طماطمجزرطريقة تحضير طاجن كوارع* تسيح المستكة في الزيت وتقلب الكوارع مع المستكة على النار ويوضع الخليط في الطاجن يشوح البصل في السمنة على النار* ضعى الملح والثوم وورق اللورا ويقلب الخليط ويضاف عصير الطماطم والفلفل الأسود والملح* ضعيهم على النار ليغلي ويقطع الجزر والطماطم وتضاف إلى خليط الكوارع وتوضع في الفرن حتى يحمر الوجهطريقة عمل ورق عنب بالكوارعمقادير ورق عنب الكوارعورق عنبكوارع مسلوقة مخليةأرز مصريبصل مفرومطماطم مبشورةعصير طماطمصلصة طماطمثوم مفرومبهاراتزيتملح شبت مفروم بقدونس مفروم كزبرة خضراء مفرومة نعناع طازج مفروم فلفل أسودطريقة تحضير ورق عنب بالكوارع* يخلط على النار عصير الطماطم والأرز والبصل والطماطم والخضرة والملح والفلفل الأسود والصلصة والنعناع والثوم ويحشى ورق العنب بالخليط* تخلط المرقة والقليل من عصير الطماطم والملح والفلفل و يسقى المحشي بالخليط* يوضع على النار حتى الغليان ثم توطى النار و يترك الخليط على النار حتى تمام النضج