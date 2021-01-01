قرار جديد من مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع ميسي

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ميسي


أكد تقرير صحفي بريطاني، أن نادي مانشستر سيتي قرر تخفيض عرضه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " ذا صن البريطانية"، أن نادي مانشستر سيتي قرر تخفيض عرضه لضم ليونيل ميسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة السيتي كانت تسعى لضم ليونيل ميسي، خلال الصيف الماضي مقابل 600 مليون إسترليني.

وأكدت الصحيفة، أن العرض الجديد الذي ستقدمه إدارة مانشستر سيتي سيكون بقيمة 430 مليون إسترليني فقط، لمدة 5 مواسم.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحف له التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني دون الرجوع لإدارة ناديه.

ولم يحسم ليونيل ميسي مصيره مع برشلونة حتى الآن، سواء بالتجديد أو الرحيل.

ويعد مانشستر سيتي باريس سان جيرمان الفرنسي أبرز المهتمين بضم ليونيل ميسي، خلال الصيف القادم.

المصدر: صحيفة " ذا صن البريطانية"

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