أكد تقرير صحفي بريطاني، أن نادي مانشستر سيتي قرر تخفيض عرضه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة " ذا صن البريطانية"، أن نادي مانشستر سيتي قرر تخفيض عرضه لضم ليونيل ميسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.
وأشارت الصحيفة، أن إدارة السيتي كانت تسعى لضم ليونيل ميسي، خلال الصيف الماضي مقابل 600 مليون إسترليني.
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التعليقات على قرار جديد من مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع ميسي
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