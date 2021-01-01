وجه نادي باريس سان جيرمان صدمة مدوية لنادي ريال مدريد الإسباني خلال الساعات الماضية، برفض التفريط في خدمات نجمه الشاب كيليان مبابي بسعر أقل من 200 مليون يورو.
وذكرت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية، أن ريال مدريد رفع سعر كيليان مبابي إلى 200 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله، مما يجعل صفقة انتقال الجوهرة الفرنسية إلى ريال مدريد خلال الصيف القادم أمر شبه مستحيل.
ويحتاج نادي ريال مدريد للتعاقد مع لاعب سوبر خلال الصيف المقبل،من أجل تدعيم هجوم الفريق، بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد وفشله في تعويض النجم البرتغالي كريستانو رونالدو.
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التعليقات على بعد صدمة مبابي.. الخطة ب تقرب محمد صلاح من ريال مدريد
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