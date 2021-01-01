لازانيا بولونيز
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة تحضير لازانيا بولونيز.
1 مكونات عجينة الازانيا
1- 3كوب دقيق
2- نصف كوب ماء
3- 4بيضه
4- م ص ملح
1 طريقة التحضير الازانيا
1-اخلط الدقيق مع البيض مع الملح ونصف كوب الماء اعجنه حتي تتمسك
2-ريح العجينة نصف ساعة في الثلاجة وبعدها طلعها افرده كويس جدا بسمق 1مل وقطعها مستطيلة 5 فى 10
3-ضع علي النار اناء بها ماء مغلي مع 2 معلقة زيت حتي السلق ثم أتركه حتي تبرد
2صوص البولونيز
1- 2بصل متوسط الحجم مفروم
2- 5 فص ثوم مفروم
3- 1000 جرام لحم مفروم
4- 600جرام صوص طماطم
5- 1 معلقة كبير ملح
6- 1معلقه كبير فلفل اسود
7- 1 معلقه صغير بابركي
8- 1معلقه صغير زعتر وجوزة الطيب
2 طريقة تحضير صوص بولونيز
1-ضع البصل المفروم والثوم المفروم في زيت والزبدة في اناء حتي يدبل
2-ضع الحم المفروم مع الخليط حتي السوي الجيد ثم الملح والفلفل السود والبابركي و الزعتر وجوزة الطيب وضع فوق الخليط صوص الطماطم حتي السوي...
3 مكونات صوص البشاميل
1- 70جرام زبدة
2- 4 معلقه دقيق
3- 800جرام لبن
4- م ص ملح
5- م ص جوزة آلطيب
3طريقة تحضير صوص البشاميل
1- ضع اناء على النار بها الزبدة
2-ضع 4 معلقة الدقيق مع التقليب حتي يعطه الوان الاصفر ثم يضف اليها اللبن مع التقليب السريع بمضرب سلك
3-تبيل كويس جدا ملح +جوزة آلطيب
مكونات طبق لازانيا بولونيز
1-شرائح لازانيا
2-صوص بشاميل
3-صوص بولونيز
4- 2كوب جبنة بارميزان
طريقة تحضير الطبق
1-ضع في اناء التقديم قليل من صوص البشاميل ثم شرائح الازانيا
2-ضع فوق شرائح الازنيا صوص بولونيز ثم شرائح الازنيا ثم صوص البولونيز ثم شرائح الازنيا ثم صوص البولونيز حتى ثلاثة طبقات
3-ضع فوق كل هذا الخليط صوص البشاميل ثم الجبنة البارميزان يدخل الفرن علي درجة الحرارة 180 لمدة نصف ساعة حتي السوي
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