

لازانيا بولونيز لازانيا بولونيز



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة تحضير لازانيا بولونيز.



1 مكونات عجينة الازانيا



1- 3كوب دقيق

2- نصف كوب ماء

3- 4بيضه

4- م ص ملح

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1 طريقة التحضير الازانيا1-اخلط الدقيق مع البيض مع الملح ونصف كوب الماء اعجنه حتي تتمسك2-ريح العجينة نصف ساعة في الثلاجة وبعدها طلعها افرده كويس جدا بسمق 1مل وقطعها مستطيلة 5 فى 103-ضع علي النار اناء بها ماء مغلي مع 2 معلقة زيت حتي السلق ثم أتركه حتي تبرد2صوص البولونيز1- 2بصل متوسط الحجم مفروم2- 5 فص ثوم مفروم3- 1000 جرام لحم مفروم4- 600جرام صوص طماطم5- 1 معلقة كبير ملح6- 1معلقه كبير فلفل اسود7- 1 معلقه صغير بابركي8- 1معلقه صغير زعتر وجوزة الطيب2 طريقة تحضير صوص بولونيز1-ضع البصل المفروم والثوم المفروم في زيت والزبدة في اناء حتي يدبل2-ضع الحم المفروم مع الخليط حتي السوي الجيد ثم الملح والفلفل السود والبابركي و الزعتر وجوزة الطيب وضع فوق الخليط صوص الطماطم حتي السوي...3 مكونات صوص البشاميل1- 70جرام زبدة2- 4 معلقه دقيق3- 800جرام لبن4- م ص ملح5- م ص جوزة آلطيب3طريقة تحضير صوص البشاميل1- ضع اناء على النار بها الزبدة2-ضع 4 معلقة الدقيق مع التقليب حتي يعطه الوان الاصفر ثم يضف اليها اللبن مع التقليب السريع بمضرب سلك3-تبيل كويس جدا ملح +جوزة آلطيبمكونات طبق لازانيا بولونيز1-شرائح لازانيا2-صوص بشاميل3-صوص بولونيز4- 2كوب جبنة بارميزانطريقة تحضير الطبق1-ضع في اناء التقديم قليل من صوص البشاميل ثم شرائح الازانيا2-ضع فوق شرائح الازنيا صوص بولونيز ثم شرائح الازنيا ثم صوص البولونيز ثم شرائح الازنيا ثم صوص البولونيز حتى ثلاثة طبقات3-ضع فوق كل هذا الخليط صوص البشاميل ثم الجبنة البارميزان يدخل الفرن علي درجة الحرارة 180 لمدة نصف ساعة حتي السوي