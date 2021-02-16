

أسعار الذهب ترتفع للمرة الأولى في 5 جلسات مع ضعف الدولار أسعار الذهب ترتفع للمرة الأولى في 5 جلسات مع ضعف الدولار

وكالات – ارتفعت أسعار الذهب للمرة الأولى في 5 جلسات عند تسوية تعاملات الخميس، مع هبوط الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية.



وتعافى المعدن النفيس من أدنى مستوياته في شهرين ونصف والذي سجله بالأمس بفعل التفاؤل حيال الآفاق الاقتصادية واستمرار توزيع اللقاحات ضد فيروس “كورونا”.



وكان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أظهر بالأمس النية لاستمرار السياسة النقدية التيسيرية لفترة طويلة مع تواصل ضعف الاقتصاد.

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وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، لتسجل 861 ألف طلب مقابل توقعات بتسجيل 773 ألف طلب.وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.1% أو 2.20 دولار ليصل إلى 1775 دولار للأوقية عند التسوية.وشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 90.609 نقطة في تمام الساعة 9:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.