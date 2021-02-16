أسعار الذهب ترتفع للمرة الأولى في 5 جلسات مع ضعف الدولار

وكالات – ارتفعت أسعار الذهب للمرة الأولى في 5 جلسات عند تسوية تعاملات الخميس، مع هبوط الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية.
وتعافى المعدن النفيس من أدنى مستوياته في شهرين ونصف والذي سجله بالأمس بفعل التفاؤل حيال الآفاق الاقتصادية واستمرار توزيع اللقاحات ضد فيروس “كورونا”.
وكان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أظهر بالأمس النية لاستمرار السياسة النقدية التيسيرية لفترة طويلة مع تواصل ضعف الاقتصاد.
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