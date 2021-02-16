

سعر الدولار اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 فى مصر سعر الدولار اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 فى مصر

سجل سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، وذلك بالتزامن مع العطلات الرسمية في البنوك المصرية وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية



وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 19 فبراير في البنك المركزي المصري 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 12 قرشًا أمام الجنيه المصري منذ بداية فبراير الجاري، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

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