

المركزي: عملة بيتكوين بدأت تكتسب شرعية مؤسسات عالمية كبرى المركزي: عملة بيتكوين بدأت تكتسب شرعية مؤسسات عالمية كبرى

قال البنك المركزي المصري، إن عملة البيتكوين سجلت ارتفاعًا صاروخيًا، ووصلت إلى ما يقارب من 48,000 دولار أمريكي، مسجلة بذلك مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، ومحققة رقم قياسي جديد، وبدأت العملة الرقمية في اكتساب بعض الشرعية من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية.



وأضاف المركزي، في تقرير تعليقه الأسبوعي على الأسواق العالمية، اليوم، أن عملة بيتكوين بدأت في جذب انتباه الأسواق بعد أن أعلنت شركة تسلا (Tesla) يوم الاثنين الماضي، بأنها قد استثمرت حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في العملة الرقمية الشهر الماضي؛ لتنويع احتياطياتها، وتنوي الشركة أن تقبل عمليات الدفع بعملة بيتكوين في القريب العاجل.



وأشار إلى أنه بعد هذا التصريح، ارتفع سعر بيتكوين، محققًا بذلك رقم قياسي جديد، حيث ارتفع خلال جلسة التداول أكثر من 14%، وفي يوم الخميس، صرح بنك «بي إن واي ميلون- BNY Mellon»- أقدم بنك في أمريكا- بأنه يخطط لتقديم خدمة متكاملة للأصول الرقمية التي من شأنها السماح للعملة الرقمية بالمرور عبر نفس الشبكة المالية التي تستخدمها حاليًا للحيازات التقليدية، ويمثل هذا التصريح خطوة مهمة نحو القبول العام للعملات الرقمية الأكثر قيمة في العالم.

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ولفت إلى أن أسواق الأسهم العالمية سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية ارتفاعًا، مدفوعة بحالة التفاؤل مع قرب تمرير حزم التحفيز المالية الأمريكية، وتطورات عمليات طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وانخفاض معدل الإصابات وحصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.يشار إلى أن صافي التدفقات إلى صناديق الأسهم العالمية حققت مستوى قياسي غير مسبوق من حيث القيمة هذا الأسبوع حيث بلغت أكثر من 58 مليار دولار.وارتفعت مؤشرات ستاندرد أن بورز S&P500 وداو جونز الصناعي وناسداك المركب بنسبة 1.23% و1.00% و1.73% على التوالي، مدفوعين بانتعاش الأسهم الدورية، مثل أسهم قطاع الطاقة والقطاع المالي ومكاسب أسهم التكنولوجيا. وقاد ساهم تويتر في المكاسب الأسبوعية لمؤشر ستاندرد أن بورز S&P500، حيث حقق عائدًا بلغ 26.63% بعد إعلان الشركة يوم الثلاثاء الماضي عن تحقيقها لنتائج قوية في الربع الرابع.في نفس الوقت، انخفض التقلب الذي اجتاح الأسواق في وقت سابق من هذا العام والذي بلغ ذروته في آخر شهر يناير، حيث أنهى مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق الأسبوع عند 19.97 نقطة نزولًا من مستوى 27.1 نقطة التي سجلها المؤشر نتيجة موجة الشراء القوية لدى صغار المستثمرين والأفراد المتداولين في السوق، مسجلًا بذلك أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 قبل أن تهز الجائحة الأسواق. وامتدت الحالة المعنوية الإيجابية إلى الأسواق الأوربية، حيث ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.09%.