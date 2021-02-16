كشف التقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر”Roland Berger “ والذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمى 2020 لتصبح فى المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 فى 2017، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل الى 60 نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة المؤشر فى 2017؛ مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020 حيث شغلت المركز الثالث عالميًا فى معدل تحسن الأداء فى هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام.
هذا ويقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمى من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرتهم على المساهمة فى الاقتصاد الرقمي؛ وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل.
وتعقيبا على التقرير؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020؛ موضحا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، بالإضافة الى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بكلفة اجمالية 30 مليار جنيه مما أدى الى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الأرضى الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 الى 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020؛ مشيرا إلى أنه يجرى حاليا استكمال العمل فى تنفيذ المشروع بكلفة اجمالية خلال العام الحالى بنحو 5.5 مليار جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق