

مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي 2020 مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي 2020

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر”Roland Berger “ والذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمى 2020 لتصبح فى المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 فى 2017، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل الى 60 نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة المؤشر فى 2017؛ مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020 حيث شغلت المركز الثالث عالميًا فى معدل تحسن الأداء فى هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام.



هذا ويقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمى من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرتهم على المساهمة فى الاقتصاد الرقمي؛ وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل.



وتعقيبا على التقرير؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020؛ موضحا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، بالإضافة الى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بكلفة اجمالية 30 مليار جنيه مما أدى الى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الأرضى الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 الى 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020؛ مشيرا إلى أنه يجرى حاليا استكمال العمل فى تنفيذ المشروع بكلفة اجمالية خلال العام الحالى بنحو 5.5 مليار جنيه.

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وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى مسيرة التحول الرقمى من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية واتاحتها عبر عدة منافذ تلائم كافة أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية حيث تم اطلاق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية التى تم اطلاقها بشكل تجريبى ويتم استكمال العمل للوصول الى 550 خدمة رقمية فى 2023؛ مؤكدا على أن البريد المصرى شهد تطورا كبيرا ليصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى الى جانب الخدمات الحكومية والخدمات البريدية وذلك من خلال فروعه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.