ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء

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الرؤوس البيضاء


ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺒﻴضاءﺀ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺗﺴﺪ ﻣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺒﻮﺏ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻟﻮﺟﻨﺘﻴﻦ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺐ .

لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء.

ﻣﺎﺳﻚ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ :
ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻘﻄﻊ ﺑﻀﻊ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻃﻤﺎﻃﻢ ﻭﻭﺿﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .
ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺼﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﺑﺸﺮﺗﻚ .
ﺍﺗﺮﻛﻴﻬﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ ١٥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺛﻢ ﺍﺷﻄﻔﻲ ﻭﺟﻬﻚ ﺑﻤﺎﺀ ﺩﺍﻓﺊ .

ﻣﺎﺳﻚ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻭﺍﻟﻌﺴﻞ :
ﺍﻣﺰﺟﻲ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻭﺍﻟﻌﺴﻞ ﺛﻢ ﺍﺧﻠﻄﻴﻬﻢ ﺟﻴﺪﺍ .
ﺿﻌﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻚ ﻭﺍﺗﺮﻛﻴﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ، ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻛﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺛﻢ ﺍﺷﻄﻔﻴﻪ ﺑﻤﺎﺀ ﺩﺍﻓﺊ .
ﺇﻟﻴﻚ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .

المصدر: فيسبوك

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