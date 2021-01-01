ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺒﻴضاءﺀ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺗﺴﺪ ﻣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺒﻮﺏ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻷﻧﻒ ﻭﺍﻟﻮﺟﻨﺘﻴﻦ ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺐ .
لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء.
ﻣﺎﺳﻚ ﺍﻟﻄﻤﺎﻃﻢ :
ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻘﻄﻊ ﺑﻀﻊ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻃﻤﺎﻃﻢ ﻭﻭﺿﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .
ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺼﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﺑﺸﺮﺗﻚ .
ﺍﺗﺮﻛﻴﻬﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ ١٥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺛﻢ ﺍﺷﻄﻔﻲ ﻭﺟﻬﻚ ﺑﻤﺎﺀ ﺩﺍﻓﺊ .
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