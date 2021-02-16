إصابات كورونا تتراجع والصحة العالمية تحذر

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إصابات كورونا تتراجع والصحة العالمية تحذر

أظهرت إحصاءات لرويترز أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا تتراجع في جميع أنحاء العالم منذ شهر ووصلت يوم الثلاثاء لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، لكن خبراء الصحة يحذرون من التراخي حتى في الوقت الذي يجري فيه توزيع اللقاحات بجميع أنحاء العالم.

يتزامن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات مع إجراءات العزل العام وتشديد القيود على التجمعات والحركة في الوقت الذي تجري فيه الحكومات حسابات توازن دقيقة بين ضرورة وقف الموجات المتعاقبة من الوباء والحاجة إلى إعادة الناس للعمل والأطفال إلى المدارس.

وتبهت شعلة التفاؤل إزاء العثور على مخرج من الأزمة بأخبار عن ظهور نسخ متحورة من الفيروس، فيما يثير المخاوف حول فعالية اللقاحات.

وقالت ماريا فان كيرخوف، وهي عالمة أوبئة في منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية في جنيف " الوقت الحالي ليس الوقت الملائم للتخلي عن الحذر".

وأضافت "من غير الممكن أن نلقي بأنفسنا مرة أخرى في موقف عودة الحالات للزيادة".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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