

عاجل.. سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة عاجل.. سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

شهدت مناطق متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة، أمطارا خفيفة صباح اليوم الجمعة، ضمن موجة الطقس المتقلب التي تمر بها البلاد.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال الصعيد والجنوب.



وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار متوسطة وخفيفة على بعض المناطق من الجمهورية.

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ونشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعاتها حول حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت الأرصاد خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر في الفترة من اليوم الجمعة الموافق 19 فبراير وحتى الأربعاء 24 من الشهر نفسه.وترصد «الوطن» في هذا الصدد توقعات خبراء هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، وخريطة سقوط الأمطار، وأماكن نشاط حركة الرياح على البلاد، خلال فترة التنبؤ.حالة الطقس الجمعة 19 فبرايرـ أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط، بورسعيد، العريش، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، والمنوفية، على فترات متقطعة.ـ أمطار متوسطة على مناطق من مطروح، الاسكندرية، رشيد، وبلطيم، على فترات متقطعة.حالة الطقس السبت 20 إبريلـ استقرار الأحوال الجوية.حالة الطقس الأحد 21 إبريلـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.حالة الطقس الاثنين 22 فبرايرـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.حالة الطقس الثلاثاء 23 فبرايرـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة.ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري، السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء.حالة الطقس الأربعاء 24 فبرايرـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء.ونوهت الهيئة بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.