بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية



طريقة عمل طاجن الشعرية طريقة عمل طاجن الشعرية



تتميز الشعرية بمذاق المميز لامثيل له لذا نقدم لكم وصفات متعددة لطريقة عمل طاجن الشعرية المالحة بألذ النكهات.



طريقة عمل شعرية مبهرة

لـ غادة التلي

مقادير شعرية مبهرة

4 كوب شعرية بصل



2 ملعقة كبيرة سمنة

فص مستكة

2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

2 ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة صغيرة فرفة

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

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مكعب مرق مكسرات للتقديمطريقة تحضير شعرية مبهرة* في حلة على النار توضع السمنة مع المستكة و تضاف الشعرية وتقلب جيدا حتى تحمر وتضاف إليها البهارات والقرفة وجوزة الطيب وحبهان مطحون وملح وفلفل* في حلة أخرى توضع السمنة مع البصل المفروم ويقلب حتى يحمر ويضاف البصل المحمر إلى الشعرية وتقلب جيدا* تغطى بالماء وتترك على نار هادئة حتى تنضج و تقدم ساخنة مع رشة مكسراتطريقة عمل طاجن شعرية بالخضارنجلاء الشرشابىمقادير طاجن شعرية بالخضارشعريةبسلةجزركوسةعصير طماطمبصل مفرومثوم مفرومسمنهمرقةدجاجفلفل حارملح فلفل أسودطريقة تحضير طاجن شعرية بالخضار* تشوح الشعرية فى السمنة ثم يشوح البصل فى السمنة على النار ويضاف الملح والفلفل الأسود والثوم ثم يضاف عصير الطماطم إلى خليط البصل والثوم* يضاف مكعب المرقة ثم توضع الشعرية فى الطاجن ثم تضاف البسلة إلى الشعرية فى الطاجن و تضاف الكوسة والجزر إلى خليط الطماطم ثم يضاف الفلفل الحار و يترك الخليط ليغلى* يضاف عصير الطماطم والكوسة والجزر و الماء إلى خليط الشعرية والبسلة ويقلب الخليط ويوضع الطاجن فى الفرن حتى تمام النضجطريقة شعرية بالكبد والقوانص والمكسراتنجلاء الشرشابىمقادير شعرية بالكبد والقوانص والمكسراتشعريةكبدقوانصسمنهبصلثومصلصة طماطممرقةدجاجملح فلفل أسودلوز محمرطريقة عمل شعرية بالكبد والقوانص والمكسرات* حمرى الكبد والقوانص مع البصل والثوم وفى السمنة على النار و أضيفى الصلصة و الملح والفلفل الأسود ثم الشعرية وقلبى* أضيفى المرقة وإتركى الخليط حتى تمام نضج الشعرية و قدمى الشعرية وزينى الوجة باللوز المحمرطريقة عمل شوربة بطاطس بالشعريةلـ نجلاء الشرشابيمقادير شوربة بطاطس بالشعريةبطاطس مكعبات مسلوقةشعريةبصلثومجزربقدونسمرقة دجاجصلصة طماطمكركمملح فلفل أسودسمنهطريقة تحضير شوربة بطاطس بالشعرية* شوحي البطاطس فى السمنة على النار مع البصل والثوم على النار وشوحى الشعرية فى السمنة على النار ثم أضيفيها لخليط البطاطس* أضيفى المرقة والكركم والصلصة والملح والفلفل الأسود و إتركى الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه