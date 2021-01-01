ماكرون يدعو الدول الغنية لمنح أفريقيا نسبة من لقاحات كورونا

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقتراحه أن تنقل الدول الغنية نسبة تتراوح بين 3% و5% من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتوافرة لديها إلى دول أفريقيا التي تفتقر إلى اللقاحات.
وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قال الرئيس الفرنسي إنه سيطرح الفكرة على اجتماع قادة مجموعة السبع الجمعة، مشيرًا إلى أنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "توافق" على هذه المبادرة.
وأضاف ماكرون "فلننقل اليوم 3% أو 5% من اللقاحات الموجودة لدينا إلى إفريقيا. هذا ليس له تأثير على وتيرة استراتيجيّة التطعيم (في الدول الغنيّة). إنّه لا يُبطئها أبدا".
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