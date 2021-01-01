تكشف تفاصيل وأسرار لأول مرة.. ماذا طلب والدها خلال المحاكمة؟.. وأين دفن؟.. رغد صدام حسين تجيب



رغد صدام حسين رغد صدام حسين

قالت رغد صدام حسين ، ابنة الرئيس العراقي الأسبق ، إنها تألمت كثيرًا بعد القبض على والدها صدام حسين ، مضيفة أن أول رسالة تلقتها من والدها كانت عبارة عن 4 أسطر، و كانت هناك أجزاء كثيرة محذوفة، منوهة أن الكل كان يحترم والدها سواء بوجوده أو بغيابه ، موضحة تفاصيل دفن بعد إعدامه، قائلة " تسلمناه بشكل رسمي بعد إعدامه عن طريق المحامي الخاص بنا". ، مضيفة : "في البداية دفن والداي في مكان معلوم للجميع بالقرب من مقابر إخوتي لكن بعد ذلك تم نقل الرفات لمكان آخر أكثر أمنا". ، مشيرة إلى أنها رفضت أن ترى مشهد إعدام والدها، لافتة إلى أن أحد أقاربها شرح بالتفصيل عملية إعدام والدها معتقدا أنها قد شاهدت هذه المشاهد وطالبته بعدم سرد هذه التفاصيل ، مضيفة أنهاأيضًا ‎لم تشاهد صور مقتل شقيقيها عدي وقصي نهائيا حتى الآن، وأنها عندما تواصلت مع بعض الأشخاص المقربين لها أكدوا أنهما ليسا عدي وقصي خوفا على مشاعرها ، وأنه مع مرور الوقت عرفت أنهم أخفوا عنها أنهما أخويها حتى لا تتأذي، خاصة أنها من عائلة حريصة أن تكون نساؤهم معنوياتهن عالية.







رغد صدام حسين: تأثرت كثيرا بعد القبض على والدي وموقع العراق فرض عليه الحروب.. شاهد

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قالت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، إنها تألمت كثيرًا بعد القبض على والدها صدام حسين.وأضافت رغد صدام حسين في حوار على قناة "العربية"، أن والدها لم يكن فى حفرة كما أدعى البعض ولكن كان فى ملجأ لكى يظهر بهذا المشه .ولفتت إلى أن والدها كان محاصرا، وأن المقاتل العراقى بطل، وصدام حسين كان بطلا .4 أسطر.. هذا ما جاء فى أول رسالة من صدام حسين لابنته رغد..شاهدقالت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، إنها استقبلت رسالة من والدها خلال تواجدها فى المحكمة، وأكدت أن الرسالة جاءت لها بعد موافقة من الجانب الأمريكي.وأضافت حسين في حوار على قناة "العربية"، أن أول رسالة تلقتها من والدها كانت عبارة عن 4 أسطر، و كانت هناك أجزاء كثيرة محذوفة، وقامت بعرض الرسالة على الهواء.وتابعت : " حتى مذكرات صدام حسين تم حذف أجزاء منها كثيرةالآن الطعام والشراب عليه مادة الذهب.. رغد صدام حسين تكشف عن أسلحة أبيها الذهبيةقالت رغد صدام حسين، إن والدها ترك لهم إرثا كبيرا من حب للناس، موضحة أنهم يتعاملون بكل احترام واعتزاز في بلاد العرب جميعا.وأضافت خلال حوارها مع فضائية "العربية"،: "كل ما أروح مكان ألاقي كل الاحترام والتقدير، ولولا الحفاظ على الخصوصية كنت حكيت على مواقف رائعة من زعماء العرب"؛ منوهة أن الكل كان يحترم والدها سواء بوجوده أو بغيابهرغد صدام حسين: نعم احتللنا الكويت.. ولم أسأل والدي عن قرار الغزوقالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، تعليقا على قرار والدها في "احتلال الكويت إنه لا يحق لها أو لغيرها التحدث على لسانه.وتابعت رغد خلال لقائها على قناة «العربية»: «لم أسأل والدي هل أخطأ في قرار غزو الكويت أم لا»، مضيفة أن أفراد العائلة لم يسألوا او يتدخلون في الشئون والقرارات السياسية.ماذا طلب صدام حسين من ابنته خلال المحاكمة؟ .. مفاجأةردت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، على سؤال :" ماذا كان يطلب والدك منك خلال محاكته" وقالت كان يطلب ملابس و سيجار، مؤكدة أن والدها كان يوزع السجائر على كل من معه.قالت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، إنها استقبلت رسالة من والدها خلال تواجده فى المحكمة، وأكدت أن الرسالة جاءت لها بعد موافقة من الجانب الأمريكي.بعد نقل رفاته إلى مكان آخر.. أين دفن صدام حسين؟كشفت رغد صدام حسين، تفاصيل دفن والدها صدام حسين بعد إعدامه، قائلة "تسلمناه بشكل رسمي بعد إعدامه عن طريق المحامي الخاص بنا".وتابعت خلال حوارها بقناة العربية،: "في البداية دفن والداي في مكان معلوم للجميع بالقرب من مقابر إخوتي لكن بعد ذلك تم نقل الرفات لمكان آخر أكثر أمنا".نوع سجائر كان يفضلها صدام حسين خلال محاكمته.. فيديوكشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، نوع السجائر التى كان يتناولها والدها خلال محاكمته، قائلة إن والدها كان يدخن سجائر " كوهيبا"، وأنه خلال محاكمته كان يطلبها باستمرار.وتابعت رغد صدام حسين أنها استقبلت رسالة من والدها خلال تواجدها فى المحكمة، بعد موافقة من الجانب الأمريكيأحقادهم مريضة.. ابنة صدام حسين تتهم إيران بإعدام والدهاقالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، إنها رفضت أن ترى مشهد إعدام والدها، لافتة إلى أن أحد أقاربها شرح بالتفصيل عملية إعدام والدها معتقدا أنها قد شاهدت هذه المشاهد وطالبته بعدم سرد هذه التفاصيل.وأضافت "حسين"، خلال حوارها عبر فضائية العربية، أن من احتل العراق كان واضحا، لافتة لوجود ثأر قديم بين إيران والعراق وقد استمرت الحرب بين الطرفين طيلة 8 سنوات وفى النهاية هزمت إيران وكانوا ينتظرون فرصة لخروج أحقادهم المريضة.رغد صدام حسين: ‎لم أشاهد صور مقتل عدي وقصي لهذه الأسباب.. فيديوقالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، إنها ‎لم تشاهد صور مقتل شقيقيها عدي وقصي نهائيا حتى الآن، موضحة أنها عندما تواصلت مع بعض الأشخاص المقربين لها أكدوا أنهما ليسا عدي وقصي خوفا على مشاعرها.وتابعت "رغد" خلال لقائها على قناة «العربية» أنه مع مرور الوقت عرفت أنهم أخفوا عنها أنهما أخويها حتى لا تتأذي، خاصة أنها من عائلة حريصة أن تكون نساؤهم معنوياتهن عالية.كوني فخورة.. رغد صدام حسين تكشف تعليق معمر القذافي على إعدام والدهاكشفت رغد صدام حسين موقفها من الأشخاص الذين حضروا إعدام والدها الرئيس العراقى الراحل صدام حسين وكذلك استقبال الرئيس الراحل معمر القذافى لها.وقالت رغد صدام حسين خلال حوارها مع فضائية العربية، إن من حضروا إعدام والدها لم يكونوا أصحاب قرار الإعدام، معقبة،:"ليه هحاسبهم، كانوا يعتقدون أنهم يشفون غليلهم".تزوجني .. رغد صدام حسين تكشف هوية الرجل الثاني في العراق بعد والدهاقالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل ، إن حسين كامل اسم لمع وبقوة وأصبح الرجل الثانى بالدولة العراقية بعد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لافتة إلى أن الصدفة جاءت لهذا الشخص بكافة النواحي .وأوضحت رغد صدام حسين ، خلال حوارها لفضائية العربية ، أن حسين كامل عندما تزوجها كان مسئولا عن الأمن الخاص للدولة العراقية، لافتة إلى أن أفراد الأمن الخاص كانوا يشاركون بحرب إيران والذى كان يشمل الحرس الجمهوري ، والأمن الخاص .