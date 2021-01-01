مهم للنساء.. تناولي كوبًا من اليانسون على الريق وشاهدي النتيجة

يحتوي اليانسون على العديد من الفوائد الصحية، على الرغم من استخدام بذور اليانسون بكميات صغيرة نسبيًا، إلا أنها تحتوي على كمية جيدة من العديد من المغذيات الدقيقة الهامة في كل حصة.
على وجه الخصوص، بذور اليانسون غنية بالحديد، وهو أمر حيوي لإنتاج خلايا الدم الصحية في الجسم، كما يحتوي أيضًا على كمية صغيرة من المنجنيز، وهو معدن رئيسي يعمل كمضاد للأكسدة وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي.
كشفت الدراسات البشرية والحيوانية أن بذور اليانسون قد تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب وقد تكون فعالة مثل بعض أنواع مضادات الاكتئاب.
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