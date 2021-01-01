أضرار تبييض الأسنان بالليزر والقوالب



تبييض الأسنان تبييض الأسنان



تبييض الأسنان يعد من الأشياء الهامة التي يفضل العديد القيام بها، وهناك العديد من الطرق المتاحة لتبييض أسنانك مثل تبييض الأسنان بالليزر ، وشرائط التبييض، وصواني التبييض، والتقنيات المنزلية مثل بيروكسيد الهيدروجين ، إلخ.



من بين هؤلاء، يعد تبييض الأسنان بالليزر أحد أفضل طرق تبييض الأسنان التجميلي التي لا توفر الأسنان البيضاء فحسب، بل تساهم أيضًا في إزالة البقع والبلاك.



اضرار تبييض الأسنان بالليزر

يُعد تبييض الأسنان بالليزر عملية بسيطة وسريعة لتطبيق هلام أساسه بيروكسيد الهيدروجين على الأسنان بواسطة طبيب أسنانك، وبعد بضع دقائق ، يقوم طبيب الأسنان بتعريض منطقة الجل بالليزر الخاص الذي يزيل البقع ويفتح لون الأسنان.

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كما تتطلب علاجات التبييض بالليزر عمومًا جلستين أو أكثر للمتابعة للحصول على أفضل النتائج، وهي أغلى من طرق تبييض الأسنان الأخرى،قد يعاني بعض المرضى من تهيج في الأسنان بسبب الحساسية.كما يجب اتباع بعض الخطوات لعدم تغيير لون الأسنان مرة أخرىالإقلاع عن التدخينيمكن أن يتسبب التدخين في تغير لون الأسنان مرة أخرى.تجنب المشروبات والأطعمة المسببة للبقعوتشمل الحلوى الصلبة ، والنبيذ ، والشاي ، والقهوة ، والمشروبات الرياضية ، وصلصة الطماطم ، والتوت ، إلخ.والهدف من إجراء التبييض هو تبييض الأسنان دون تغيرات مورفولوجية وكيميائية، ومع ذلك ، هناك آثار جانبية بعد التبييض القوي في المينا مثل التغيرات في الصلابة الدقيقة ، ووجود المسامات ، والتغيرات في خشونة السطح ، وانخفاض صلابة الكسر ، وتغيير نسبة الكالسيوم / الفوسفات ، والتآكل ، وانخفاض مقاومة التآكل ، والتكوين من المنخفضات تم الإبلاغ عنها، يعتبر إضعاف بنية المينا عن طريق أكسدة العناصر العضوية أو غير العضوية هو السبب الرئيسي.تجربتي مع تبييض الأسنان بالليزرأظهرت نتائج تبييض الليزر انخفاضًا في المحتوى المعدني بعد إجراءات التبييض مع وبدون تنشيط الضوء وبنسبة 35٪ من عوامل التبييض المعتمدة على HP، وأدى استخدام الليزر إلى فقد الكالسيوم مقارنةً بجيل التبييض .في دراسة أجريت باستخدام ليزر ديود منخفض الطاقة (740 نانومتر ، 300 ميغاواط) ، لوحظ أن تبلور المينا قد انخفض بشكل كبير عن طريق علاج التبييض دون تشعيع بالليزر، ومع ذلك ، زادت التبلور مع زيادة وقت تشعيع الليزر، وقد تم التوصل إلى أن علاج التبييض الاحترافي باستخدام HP بالإضافة إلى تشعيع ليزر الصمام الثنائي لا يحسن من تأثير التبييض فحسب ، بل يحمي أيضًا من تغيير بنية المينا مقارنةً بعلاج التبييض بدون تشعيع بالليزر .يصف البعض الحساسية بأنها شائعة مع ليزر الصمام الثنائي، قد تصبح أسنانك أكثر حساسية بعد تبييض الأسنان، قد تواجه هذا في علاجك الأول أو الثاني ، وقد يتضاءل مع مرور الوقت، قد يوصي طبيب أسنانك بمعالجة الحساسية بمنتجات تحتوي على نترات البوتاسيوم وهلام فلوريد الصوديوم.اللثة المتهيجة، قد تعاني أيضًا من تهيج اللثة، هذا عندما تتهيج لثتك يمكن أن يحدث هذا بسبب ملامسة لثتك بمنتج التبييض، يجب أن يزول هذا التأثير الجانبي بعد العلاج.ضع في اعتبارك أنه لا يمكنك تبييض أسنانك بشكل دائم، ستحتاج إلى البحث عن علاجات تبييض في كثير من الأحيان لكل من تغير اللون الخارجي والداخلي، ضع في اعتبارك أيضًا أن هذه المنتجات مخصصة للأسنان الطبيعية، ستحتاج إلى التحدث إلى طبيب أسنانك حول كيفية توحيد لون أسنانك إذا كان لديك زرعات أو تيجان أو جسور أو أطقم أسنان.اضرار تبييض الأسنان بالقوالبيمكن أن يكون لمنتجات التبييض آثار جانبية متعددة مثل إتلاف مينا الأسنان والتسبب في تهيج اللثة وحساسية الأسنان وغير ذلك، بعض هذه التأثيرات دائمة ؛ على سبيل المثال الضرر الذي يلحق بمينا الأسنان دائم ولا رجعة فيه، هناك أيضًا خطر واضح من الإفراط في الاستخدام أو سوء الاستخدام عند تطبيق منتجات التبييض التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الشرائط أو الطلاء أو الصواني، في الوقت الحاضر ، مع وجود العديد من بدائل التبييض المتاحة دون وصفة طبية ، يميل الناس إلى شراء هذه المنتجات وتطبيقها بأنفسهم دون فهم المخاطر بشكل صحيح.من المهم أن تتذكر أن تبييض الأسنان لا ينصح به للجميع، وهناك أسباب مختلفة وراء تغير لون أسنان الشخص أو تغميقها ، لذا فإن خيارات العلاج ونتائجه ستختلف أيضًا.وعلى الرغم من أن تبييض الاسنان بالقوالب غير شائع ، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من بعض حساسية الأسنان التي تسمى "zingers" خلال الـ 24-48 ساعة الأولى بعد علاج التبييض، قد يجد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموجودة ، أو الأسنان المتشققة حديثًا ، أو الشقوق الدقيقة ، أو التجاويف المفتوحة ، أو الحشوات المتسربة ، أو حالات الأسنان الأخرى التي تسبب الحساسية ، أن هذه الحالات تزيد أو تطيل من حساسية الأسنان بعد العلاج، إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان بعد العلاج ، يجب عليك الذهاب للطبيب لتوجيه العلاج اللازم.إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان فلا تبدأ بقلم اللمس في المنزل. انتظر حتى تختفي الحساسية ثم ابدأ بالعلاج المنزلي.