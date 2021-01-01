خالد الجندى: لو كل عيل ييجى يرزقه كنا بقينا أغنى دولة فى الكرة الأرضية.. فيديو

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صورة الخبر: الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مقولة "العيل ييجى برزقه"، تتعارض مع الإسلام، لافتا إلى أن هذه الكلمة أكبر خطأ نقع فيه.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ربنا يرزق من يشاء ويمنع الرزق عن من يشاء، إزاى أنت حالتك بتكون صعبة وفقير وتزود همك وتجيب عيال تانى وتزيد فقر، إحنا بنزيد عيل كل ١٣ ثانية، يعنى ٢ مليون فى السنة، ولو كل عيل ييجى برزقه كان زماننا كنا أغنى دولة فى الكرة الأرضية".

المصدر: elbalad

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