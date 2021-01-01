شاهد .. رمضان عبدالرازق: هذه شروط استجابة الدعاء



الشيخ رمضان عبدالرازق الشيخ رمضان عبدالرازق

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن البعض ليس لديهم نضج فى التعامل مع الله سبحانه وتعالى فى أثناء دعائم ليستجيب لهم.



وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "الله لا يستجيب الدعوة للعبد ما دام فيها مفسدة له، فالإنسان الأول لابد أن يستجيب لله بعمل الطاعات والصالحات، وليؤمنوا بالله يعنى يعلموا ان الله هو من يتصرف فى كافة أمور حياتهم".



هل عدم استجابة الدعا ء دليل علر عدم رضا الله عني ؟

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ورد سؤال للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "هل نستمر في الدعاء رغم عدم الاستجابة من الله تبارك وتعالى ؟ ".وأَضاف "وسام" في إجابته قائلا: إن الله يقبل دعوة عبده المخلص، فطلب الله الدعاء وضمن لنا سبحانه الإجابة في قوله تعالى "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"، لافتا إلى أن الله في هذه الآية الكريمة لم يعبر بـ"ثم" التي تفيد التراخي ولم يعبر أيضا بـ"الفاء" التي تفيد التعقيب، وهذا أكبر دليل على استجابة الله لدعاء عبده المسلم.وأوضح أمين الفتوى، أن الله سبحانه وتعالى قد لايحقق للداعي مقتضى دعائه ولكنه تعالى وتبارك يدخر للداعية ثواب هذا الدعاء في الآخرة، لحكمة ربانية يعلمها وحده.وأشار "وسام " إلى أن الدعاء الكثير قد يغير القضاء، لافتا إلى أن هناك نوعين من القضاء، إما قضاء مبرم وهذا غير قابل مطلقا للتغيير، وهناك