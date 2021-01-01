الثلوج تتسبب في قطع الكهرباء وتعطيل حركة المرور بـ أثينا.. شاهد



الثلوج في أثينا الثلوج في أثينا

عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو عن تغطية معبد الأكروبوليس في موجة برد تجتاح أثينا.



وقد غطت طبقة كثيفة من الثلوج معبد الأكروبوليس والعديد من المعالم التاريخية الأخرى في العاصمة اليونانية أثينا، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور وقطع الكهرباء، وغطت الثلوج معبد البارثينون والبرلمان اليوناني وأكاديمية أثينا وتمثال سقراط وغيرها.



وقد ظهر عناصر الحرس الرئاسي، المعروفون أيضا باسم "إيفزونز"، خارج البرلمان وهم يرتدون المعاطف فوق الزي التقليدي لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة.

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وأغلقت السلطات معظم وسائل النقل العامة من بينها خدمات العبارات إلى الجزر اليونانية، كما شهدت الرحلات الجوية من المطارات الإقليمية إلى أثينا انقطاعات، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تخف موجة البرد مطلع الأسبوع القادم.تشهد اليونان أعنف عاصفة ثلجية منذ 10 سنوات، تسببت في تعطل الكثير من مظاهر الحياة، فيما دعت الحكومة المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتم تعليق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.درجات الحرارة انخفضت إلى 20 درجة تحت الصفر.وشهدت حركة السفر اضطرابا وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق اليونان.وتسببت العاصفة الثلجية في قطع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من العاصمة أثينا وضواحيها، كما أسفرت عن مصرع 3 أشخاص.وصرحت شركة "هيدنو" المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية، بأن الثلوج قطعت مئات الأشجار التي سقطت على خطوط الكهرباء وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 85 خطا متوسط الجهد.وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى وفاة اثنين من مرضى المستشفيات بعد تعطل أجهزة التنفس الاصطناعي، كما تسبب في نزول نحو 400 عامل كهرباء إلى الشوارع في منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا.