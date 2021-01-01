أكد تقرير تركي أن نادي كريستال بالاس يراقب النجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي.
وذكرت صحيفة " Haber türk" التركية، أن نادي كريستال بالاس بدأ في مراقبة مصطفى محمد، تمهيدا لإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، لتعزيز هجوم الفريق.
وأضافت الصحيفة، أن كريستال بالاس سيرسل كشافيه إلى تركيا السبت المقبل، لمتابعة مصطفى محمد أمام ألانيا سبور بالدوري التركي.
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التعليقات على بعد تألقه مع جالاتا سراي.. مصطفى محمد على رادار كريستال بالاس
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