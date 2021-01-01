بعد تألقه مع جالاتا سراي.. مصطفى محمد على رادار كريستال بالاس

آخر الأخباراخبار الرياضة › بعد تألقه مع جالاتا سراي.. مصطفى محمد على رادار كريستال بالاس

صورة الخبر: مصطفى محمد
مصطفى محمد

أكد تقرير تركي أن نادي كريستال بالاس يراقب النجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي.

وذكرت صحيفة " Haber türk" التركية، أن نادي كريستال بالاس بدأ في مراقبة مصطفى محمد، تمهيدا لإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة، لتعزيز هجوم الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن كريستال بالاس سيرسل كشافيه إلى تركيا السبت المقبل، لمتابعة مصطفى محمد أمام ألانيا سبور بالدوري التركي.

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دورلار.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالهما 4 أهداف.

المصدر: صحيفة " Haber türk" التركية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد تألقه مع جالاتا سراي.. مصطفى محمد على رادار كريستال بالاس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27367

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager