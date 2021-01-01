علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية



الحسد الحسد

الإصابة بالعين والسِّحر مذكورة في القرآن والسنة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالحسد ، والإصابه بالحسد لا تكون إلّا بقضاء وقدر الله سبحانه، فلا يمكن للعين أن تسبق القدر، حيث قال الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-: «لو كان شيءٌ سابَق القدرَ لسبقَتْه العَيْنُ»، كما لا بدّ للعبد المؤمن إحسان الظن بالله وحُسن التوكّل عليه، فلن يصيب العبد إلّا ما كتب الله عليه، فلو اجتمع جميع البشر على أن يصيبوه بشيءٍ لا يمكن لهم أن يصيبوه إلّا بما قدّره الله له.



علامات الإصابة بالحسد



ذكر بعض الرقاة الشرعيين بعض أعراض التي يشعر بها المح ومنها

اعتزال الأهل والأصحاب بشكل مبالغ فيه.

البكاء والاختناق بدو ن أسباب. وعدم اهتمام الشخص المصاب بالحسد بمظهره أمام أقرانه.

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خامسًا: الشخص المحسود يعاني دائما من عدم الاستقرار في أحواله إذ أنه دائم القلق بسبب اضطراب ظروفه الحياتية بشكل عام. ويصاب بحالة من العدوانية في تعامله مع أقرانه. وحدوث ثورة وغضب مستمر.ومنها ايضا ازدياد الشكوى والقلق من عدة أشياء إلى جانب الإحساس ببعض الأوجاع. والإحساس بعدم التوازن قد يصل إلى الإغماء مع الإحساس بأن الجسم تحت تأثير التخدير مع فقدان الوزن بشكل بالغ وذلك بسبب انعدام الشهية. وزيادة التثاؤب أثناء قراءة القرآن، مع صداع بالرأس. والتعرق والتبول الزائد. وإسهال شديد ومستمر. مع ألم شديد بالبطن. والاكتآب وقلة الكلام.والمعاناة من بعض الأمراض النفسية كالجنون والوهم.أدعية الوقايه من الحسدذُكر في القرآن الكريم قوله تعالى: « وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، وأجمل ما يدعو به الإنسان للوقاية والتحصين من الحسد،:- « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»؛ تقال سبع مرات- « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».- « أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».- « أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ منه خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم».- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين».- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك».- « بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشقيك، ومن كل نفس أوعين حاقد أوعين حاسد، ومن سحر ساحر أو كيد كائد، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت اسم الله».- « اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدته، وأصابت علما فضيعته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت عضوا فأبطلته، وأصابت جمالا فشوهته، اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة. اللهم أبطل حسدًا على الدين وقوة الإيمان، وعلى الاستقامة والالتزام، وعلى الصلاة والصيام، وعلى التصدق والإحسان، وعلى العافية في الأبدان، وعلى الصحة في الأجسام، وعلى حسن الحديث وطلاقة اللسان، وعلى دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة، وعلى جمال الخلْق والخُلُق».