مدير بريزنتيشين يطرح حلولا لإنهاء أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك



أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

طرح عمرو وهبي، المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشين، مقترحا من أجل إنهاء نادي الزمالك أزمة التجديد للتونسي فرجانى ساسي.



وقال عمرو وهبي، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تحية واجبة.. توقفت كثيرا أمام اقتراح جماهير الزمالك بالأمس فى كيفية التجديد لفرجانى ساسى بإصدار قمصان عليها اسمه وتوقيعه وتباع لصالح التجديد للاعب".



وأضاف: "وإن دل ذلك على شيء، فهو حب هذه الجماهير لناديهم أولا وعشق هذه الجماهير للاعبيه الموهوبين، وهذا الاقتراح جدير بالاحترام والوقوف أمامه بجدية من اللجنة الموقرة التى تدير النادى حاليا".

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وتابع: "ولا أعلم مدى قانونية هذا المقترح أولا، وفى حالة عدم قانونيته أرى أنه حان الوقت لتعديل القوانين واللوائح لكى تستفيد الأندية الكبيرة من جماهيرها، حيث إنه حتى الآن لم يستفد أي من الأندية الجماهيرية من هذه الجماهير ماليا لمجابهة تكاليف كرة القدم حاليا، خصوصا فى فقد الأندية عنصرا هاما وهو إيرادات تذاكر المباريات".وأوضح: "بل أرى أن أقترح وأحلم أن يطور هذا الاقتراح بصورة أكبر، بأن يكون هناك عائد للجماهير ماليا وليس فقط عائدا معنويا، بمعنى آخر لنجعل فرجانى ساسى على سبيل المثال مشروعا مربحا للنادى والجماهير".واستطرد: "لنفرض أن قيمة التجديد للاعب فى الموسم 30 مليون جنيه، ما يوازى 2 مليون دولار، على فرض أن نادى الزمالك مقدرته سداد ما يوازى 20 مليون جنيه، فيكون المتبقى 10 ملايين جنيه، لم لا يتم طرح صك مساهمة للجماهير بما يوازى 100 جنيه لهذا الصك، أى يتم طرح 100,000 صك بمستندات رسمية وعلى فرضية قام النادى ببيع اللاعب بمبلغ مساوٍ أو أعلى أو أقل يتم توزيع العائد أو الخسائر على الجميع بنفس النسبة".وقال أيضا: "ميزة هذا المقترح سوف يشعر اللاعب بمدى حب الجماهير له، أيضا نوع من المساهمة الجماهيرية للكيان، وفى حالة تحقيق عوائد فإنه سوف يكون الأول من نوعه فى استثمار الجماهير للاعبيها، على أن يشمل هذا الصك مجموعة من الشروط والأحكام القانونية".وأوضح أنه على سبيل المثال بأن مالك الصك لا يحق له التدخل فى الأمور الفنية وسوف يصبح مجرد مساهم أو مستثمر من الممكن أن يكسب أو يخسر، وأن يدار الاستثمار فى هذا اللاعب من قبل لجنة مالية محايدة معتمدة من قبل مجلس الإدارة.ونوه قائلا: "أرى أن مقترحى جدير بالدراسة ليس لفرجانى ساسى ولكن لتطوير مداخيل جديدة للأندية، التى لا تستطيع تمويل صفقاتها".واختتم حديثه قائلا: "إنها مجرد فكرة، وتحية لأصحاب الفكرة الرئيسية الرائعة المحبين لنادى الزمالك، وفرجانى ساسى الرائع، وأتمنى أن يرى مدى حب جماهير الزمالك ومصر كلها له، ولو نجحت هذه الفكرة أتمنى ألا يبالغ فى التجديد".