أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن حقل ظهر يعد قصة نجاح متميزة في تاريخ مصر ويحظى بفخر واهتمام المصريين جميعاً، وشهد خلال مراحل تنميته التزاماً وتوافقاً كبيراً بين جميع الأطراف العاملة فيه سواء من الشركات الأجنبية أو المحلية، مشيراً إلى أنه لولا الدعم الكبير الذى حظى به هذا المشروع العملاق من القيادة السياسية لما تم إنجازه فى هذا الوقت القياسى.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية لأعمال الجمعية العامة لشركتى بتروشروق وبتروبل عبر تقنية «فيديوكونفرانس»؛ لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2021-2022.
وأشاد الوزير بالمعدلات التي حققتها شركتى بتروشروق وبتروبل فى مجال الحفاظ على سلامة الأفراد والأصول وعمليات التشغيل الآمن وجهود الحفاظ على البيئة ومعالجة المخلفات في ظل التحديات التي تفرضها أزمة كورونا، مشدداً على أهمية الاستمرار فى تطبيق استراتيجية ترشيد النفقات التي تتبناها وزارة البترول والتي تعمل على تحقيق التوازن مع زيادة الإنتاج.
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التعليقات على اعتماد الموازنات التخطيطية لشركتي بتروشروق وبتروبل للعام 2021-2022
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