جهاز تنظيم الكهرباء يوضح أسباب ارتفاع فاتورة المنازل.. اعرف التفاصيل

آخر الأخباراخبار منوعة › جهاز تنظيم الكهرباء يوضح أسباب ارتفاع فاتورة المنازل.. اعرف التفاصيل

صورة الخبر: جهاز تنظيم الكهرباء يوضح أسباب ارتفاع فاتورة المنازل.. اعرف التفاصيل
جهاز تنظيم الكهرباء يوضح أسباب ارتفاع فاتورة المنازل.. اعرف التفاصيل

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء خاصة وأن هناك العديد من السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها معظم المواطنين تتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وفيما يلى بعض السلوكيات التى يجب التوقف عنها لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء:

1-تراكم الثلج فى فريزر الثلاجة
حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يرتفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

2-فتح الثلاجة بشكل مستمر.
عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه او كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

3- استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة.
حيث أن تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة، و يفضل استبدال سخان الماء الكهربائى بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي.

4- الاعتماد على الفرن الكهربائى بشكل مبالغ
و يفضل تجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالى يحتاج طاقة أكثر للعمل.

وينصح باستخدام المايكرويف فى تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالى طاقة أقل
5. ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء
ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء، يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

6. ترك الإضاءة
يعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتى تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أن يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جهاز تنظيم الكهرباء يوضح أسباب ارتفاع فاتورة المنازل.. اعرف التفاصيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94891

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager