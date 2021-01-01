شعر رجل بحركة غير طبيعية في المنزل، صباح أحد الأيام، وتعرض للموقف أكثر من مرة على مدار الأسبوع الماضي، فقرر تركيب كاميرات مراقبة في غرفة نومه ليصل للسبب الأساسي لما يجري.
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابا بالغ من العمر 31 عاما، يسكن في مدينة صغيرة غرب بريطانيا، شعر بحالة غير طبيعية في منزله لا تحدث إلا في أوقات الليل وينتج عنها حركة في الغرفة.
ظن الشاب أن تلك الحركة قد تكون اشباحا خاصة بعد سماعه أن الساكن الذي استأجر المنزل من قبله توفي مع ابنته منتحرا في المطبخ، بسبب الاكتئاب، رغم أنه كان معروفا بخفة الظل وحبه للحياة إلا أن موته كان صدمه للجميع.
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التعليقات على رجل يزرع كاميرا مراقبة في غرفة نومه ليكتشف الصدمة
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