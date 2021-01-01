أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أن إيران تعتزم تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأة ناتانز النووية.
ونقلت رويترز عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغت الوكالة بعزمها تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-2m في منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها:"قالت إيران إنها تعتزم تركيب مجموعتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم". وبذلك يرتفع إجمالي عدد مجموعات أجهزة الطرد المركزي IR-2m التي سيتم تركيبها أو تركيبها وتشغيلها إلى 6.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إيران تتحدى الجميع وتبلغ الطاقة الذرية بقرار نووي جديد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق