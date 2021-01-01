إيران تتحدى الجميع وتبلغ الطاقة الذرية بقرار نووي جديد



الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية



أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أن إيران تعتزم تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأة ناتانز النووية.



ونقلت رويترز عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغت الوكالة بعزمها تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-2m في منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز.



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها:"قالت إيران إنها تعتزم تركيب مجموعتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم". وبذلك يرتفع إجمالي عدد مجموعات أجهزة الطرد المركزي IR-2m التي سيتم تركيبها أو تركيبها وتشغيلها إلى 6.

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وجاءت هذه الأنباء بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام أن رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كان من المقرر أن يسافر إلى طهران يوم السبت. الغرض من هذه الرحلة هو التوصل إلى حلول لاستمرار نظام تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيرانورغم المعارضة اللفظية لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي ، لم تفِ الترويكا الأوروبية بوعودها بالتعويض عن آثار الانسحاب.