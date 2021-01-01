حول فريق أتلتيكو مدريد هزيمته أمام ليفانتي إلى تعادل إيجابي بهدف لمثله في منافسات الدوري الإسباني.
وحل الروخي بلانكوس ضيوفًا على ليفانتي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لليجا.
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التعليقات على فيديو | أتلتيكو مدريد يحول هزيمته لتعادل أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
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