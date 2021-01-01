فيديو | أتلتيكو مدريد يحول هزيمته لتعادل أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

آخر الأخباراخبار الرياضة › فيديو | أتلتيكو مدريد يحول هزيمته لتعادل أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

صورة الخبر: فيديو | أتلتيكو مدريد يحول هزيمته لتعادل أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
فيديو | أتلتيكو مدريد يحول هزيمته لتعادل أمام ليفانتي في الدوري الإسباني


حول فريق أتلتيكو مدريد هزيمته أمام ليفانتي إلى تعادل إيجابي بهدف لمثله في منافسات الدوري الإسباني.

وحل الروخي بلانكوس ضيوفًا على ليفانتي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لليجا.

اقرأ أيضًا.. سواريز: الاعتزال؟ لن يجبرني أحد على ذلك لأنني عنيد.. ونصائح لاسارتي أمامي دائمًا

وتقدم ليفانتي بهدف في الدقيقة 17 سجله إنيس باردي، ثم تعادل ماركوس يورينتي لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 37.

انتهت المباراة بالتعادل (1-1) ليصبح رصيد أتلتيكو مدريد 55 نقطة في الصدارة، وليفانتي لديه 28 نقطة في المركز 11.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي
https://btolat.myvidnow.net/embed/YsumfvimxI9CI

المصدر: btolat

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو | أتلتيكو مدريد يحول هزيمته لتعادل أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74845

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager