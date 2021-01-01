

فيديو | أتلتيكو مدريد يحول هزيمته لتعادل أمام ليفانتي في الدوري الإسباني فيديو | أتلتيكو مدريد يحول هزيمته لتعادل أمام ليفانتي في الدوري الإسباني



حول فريق أتلتيكو مدريد هزيمته أمام ليفانتي إلى تعادل إيجابي بهدف لمثله في منافسات الدوري الإسباني.



وحل الروخي بلانكوس ضيوفًا على ليفانتي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لليجا.



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وتقدم ليفانتي بهدف في الدقيقة 17 سجله إنيس باردي، ثم تعادل ماركوس يورينتي لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 37.انتهت المباراة بالتعادل (1-1) ليصبح رصيد أتلتيكو مدريد 55 نقطة في الصدارة، وليفانتي لديه 28 نقطة في المركز 11.أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتيhttps://btolat.myvidnow.net/embed/YsumfvimxI9CI