الزمالك يقرر منع لاعبيه من الحديث لـ أون تايم سبورتس



أشرف قاسم أشرف قاسم



قرر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، منع اللاعبين من الحديث والإدلاء بتصريحات صحفية عبر قنوات "أون تايم سبورتس".



وجاء القرار تماشيًا مع بيان الزمالك الذي أصدره اليوم، مستنكرًا ما حدث من القناة بإذاعة تقرير أساء لكيان الناديين الزمالك والإسماعيلي، حسب البيان.



يذكر أن الزمالك يواجه نظيره الإسماعيلي حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

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تجدر الإشارة إلى أن ناديي الزمالك والإسماعيلي قد أصدرا بيانًا رسميًا للاعتراض عما صدر من قناة "أون تايم سبورتس"، قبل أن يُعلن مسؤولي الفضائية اعتذارهم.