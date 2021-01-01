

سامي قمصان يكشف ماذا طلب موسيماني من مدرب بايرن ميونخ سامي قمصان يكشف ماذا طلب موسيماني من مدرب بايرن ميونخ

تحدث سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمس الثلاثاء، أمام المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا، كاشفًا ماذا طلب موسيماني المدير الفني من هانز فليك مدرب بايرن ميونخ.



واستطاع الأهلي الفوز على المريخ بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.



وقال قمصان خلال مداخلة ببرنامج "بي أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت": "لاعبو الأهلي مختلفون ويمتلكون الثقة التي تجعلهم يؤدون في كل مباراة بشكل جيد، ولا يوجد لاعب أساسي واحتياطي، كل لاعب له دور حسب المباراة".

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طالع أيضا.. موسيماني: لا تقارنوا بين أجيال الأهلي.. النتائج أهم من المهارات الفردية!وتابع: "هناك مكاسب كثيرة من مباراة أمس أمام المريخ السوداني، ياسر إبراهيم لاعب رائع، ومحمود وحيد لاعب مكسب لديه شخصية وله دور، وأمامه منافسة كبيرة مع علي معلول، ويثبت كل يوم أنه ليس أقل منه".وأضاف: "نمتلك أكرم توفيق ومحمد هاني لاعبان رائعان، وعودة والتر بواليا للتهديف مكسب كبير".وواصل: "البعض يقلل من إمكانيات فريق المريخ، ولكن يجب ألا ننسى أن بطولة دوري الأبطال، تضم بطل كل دولة، والأهلي كان يلعب باسمه وتاريخه وأنه ثالث العالم، ونعمل من أجل طموحنا وهو الوصول مرة أخرى إلى كأس العالم للأندية".واستكمل: "أليو ديانج كان يؤدي بشكل جيد ثم أصيب بكورونا فتم الاعتماد على حمدي فتحي ثم أصيب الأخير، ثلاثي وسط الملعب لدينا أقوياء، ديانج حمدي والسولية، الثلاثي نجوم، ونحن نعمل من خلال الفريق، وندفع باللاعبين على حسب الخصم".واستمر: "جونيور أجاي من أهم اللاعبين المتواجدين في النادي، لاعب مميز، يمتلك مميزات هجومية ودفاعية ويجيد اللعب في أكثر من مركز، كان قد تعرض لإصابة ليست سهلة اختلف تشخيصها، ثم بدأ في العودة تدريجيا ويستطيع منافسة حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأفشة، هو من أهم اللاعبين".واستدرك: "الذي أعاد محمد شريف للأهلي هو موسيماني، والأخير مقتنع به، هل عندما فكرنا في عودة شريف معنى ذلك التقليل مروان محسن بالتأكيد لا، ونفس الشيء عندما تعاقدنا مع بواليا ليس تقليلا من محمد شريف، نحن أمامنا منافسات كثيرة ونحتاج كل اللاعبين".وتابع: "نحن راضون عن أداء الفريق في كأس العالم للأندية، ولكن بيننا وبين أنفسنا كجهاز فني لم نكن سعداء بمباراة بايرن ميونخ ولكن لاعبي الأهلي لديهم عذرهم، واستفدنا منهم الكثير، وموسيماني كان يتحدث مع هانز فليك من أجل عمل فترة تعايش".واختتم: "جميعا اتفقنا أننا يجب أن نعود مرة أخرى إلى كأس العالم الموسم القادم، وأشكر اللاعبين على حصد البرونزية وأنهم شرفوا النادي الأهلي وقارة إفريقيا".