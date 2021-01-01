هل يجوز تغيير النية بعد تكبيرة الإحرام ؟.. علي جمعة يجيب



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

قد يتذكر الإنسان بعد الدخول في الصلاة انه لم يصل الفرض الذي قبله فيضطر ن يغير نيته من العصر الى الظهر مثلا او من العشاء الى المغرب .



وفي هذا السياق ورد سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول صاحبه: "بدأت في صلاة سنة الظهر القبلية ثم فوجئت بشخص يقف بجواري للصلاة جماعة ، فهل يجوز تغيير النية من سنة الظهر الى فرض الظهر للحصول على ثواب الجماعة ؟".



رد المفتي السابق قائلا: لا تغير نيتك في الصلاة وستؤجر على صلاة الجماعة على قدر ما صليت مع الشخص الذي بجوارك .

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ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء انه لا يجوز تغيير النية في صلاة الفرض فلا يجوز بعد ان تبدأ في صلاة الظهر تغيرها الى صلاه العصر او العكس ، ولكن يجوز تغيير النية في صلاة النوافل كأن تنوي صلاة قيام الليل ثم تغير نيتك الى صلاة الوتر .هل يجوز تحويل النية من الصدقة الى زكاة المال ؟أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية انه لايجوز بعد إخراج المال بعدة أيام او ساعات وتغير نيتك من صدقة الى زكاة مال لأن النية ركن أساسي في صحة الطاعات والعبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».هل يجوز تغيير نية النذر من ذبح شاه الى اخراج نقود؟قالت دار الإفتاء ان المسلم يجب ان يفي بما نذر به فإذا كان نذر مالا فيخرج مالا واذا نذر ذبح خروف فليذبح خروف ، لان النذر هو عهد بينك وبين الله عز وجل فلا يجوز ان تخل باتفاقك مع الله .اما من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم الاستطاعة فكفارته كفارة يمين بإطعام 10 مساكين فاذا تعذر ذلك يصوم ثلاثة أيام .