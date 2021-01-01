السرحان وعدم الخشوع شكوى كثير من المصلين في كثير من الأوقات ، فتجد المصلي بعد تكبيرة الإحرام تبدأ أفكاره وهمومه تتكالب عليه ويبدأ في التفكير أثناء الصلاة حتى أن البعض عند الركوع يسأل نفسه هل قرأت سورة الفاتحة أم لا ؟ ، ورغم نصائح الفقهاء وعلماء الدين بضرورة المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة حيث يمنع الشيطان عنك أثناء الصلاة وثوابه عظيم في غفران الذنوب .
ماهو دعاء الاستفتاح وحكم من تركه؟
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن دعاء الاستفتاح هو الدعاء الذي يقوله المصلي عقب دخوله الصلاة وقبل قراءة الفاتحة وقد وردت عدة صيغ لدعاء الاستفتاح منها: ((اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ)).
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التعليقات على ثلاث كلمات تمحو ذنب السرحان وعدم الخشوع في الصلاة .. أمين الفتوى يكشف عنها
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