طريقة عمل مشروب الشيكولاته بـ 5 وصفات أبرزها المارشيملو



المارشيملو المارشيملو



يعد مشروب الشيكولاتة من المشروبات الاساسية التى يتم تناولها خلال فصل الشتاء خاصة عندما يزداد انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير وملحوظ.



نقدم لكم طريقة عمل مشروب الشيكولاتة بوصفات مختلفة لمجموعة من الطهاة



طريقة عمل مشروب شيكولاتة بالقرفة

لـ اميرة شنب

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مقادير مشروب شكولاته بالقرفةلبنشكولاتة خامعود قرفةفانيلياعسل نحلطريقة تحضير مشروب شكولاتة بالقرفة* أذيبى الشكولاتة مع اللبن على النار و أضيفى العسل والقرفة والفانيليا وقلبى و صبى المشروب فى كوب وقدميه ساخنًا.طريقة عمل مشروب الشوكولاتة بالنعناعلـ أميرة شنبمقادير مشروب الشوكولاتة بالنعناعكاكاولبنكريمةروح النعناعكريمة مخفوقةشوكولاتة مبشورةنعناع فريشسكرطريقة تحضير مشروب الشوكولاتة بالنعناع* علي النار ضعي السكر واللبن والكريمةثم ضيفي اوراق النعناع والكاكاو* ثم صبيه وزينيه بالنعناع والشوكولاتة المبشورة والكريمة المخفوقة وقدميه ساخناطريقة عمل مشروب الشوكولاتة البيضاءأميرة شنبمقادير مشروب الشوكولاتة الببيضاءلبنكريمةروح اللوز2 عود قرفةشوكولاتة بيضاءسكر بني1 عود فانيلياكريمة مخفوقة للزينةطريقة تحضير مشروب الشوكولاتة البيضاء* سخني اللبن ثم ضيفي معه القليل من الكريمة ثم ضيفي الشكولاتة وقلبيهم جيدا الى ان تذوب الشكولاتة وضيفي عود الفانيلا والسكر وقلبيهم جيدا* انتظري قليلا حتى تمتزج المكونات ثم قدميه وزينيه بالكريم شانتيه ورشة قرفة على الوجهطريقة عمل هوت تشوكليتلـ سالى فؤادمقادير هوت تشوكليت200 جرام شيكولاتة غامقة مبشورة2 ملعقة كبيرة سكرملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبانفانيليا200 جرام لبن100 جرام بسكويت غامق محشو كريمة التزيينكريمة خفقمارشميلو الوان صغيرصوص شيكولاتةصوص كراميلطريقة تحضير هوت تشوكليت* في وعاء ضعي الكريمة ثم ضيفي اللبن والفانليا والسكر وقلبيهم جيدا* ثم ضيفي القهوة سريعة الذوبان وعندما تسخن ضيفي الشيكولاتة المبشورة وذوبيها* ضعى القهوة سريعة الذوبان وعندما تسخن ضيفي الشيكولاتة المبشورة وذوبيهاطريق عمل مشروب مارشميلو بالشيكولاتةلـ غادة جميلمقادير مشروب مارشميلو بالشكولاتةنصف كيس كبير المارشملو البيضاءنصف قالب المارشملو البيضاءسكر حسب الرغبة1 ملعقة كبيرة زبدةقليل من بودرة الكاكاو2 كوب ماء مغلي6 ملعقة حليب بودرةطريقة تحضير مشروب مارشميلو بالشكولاتة* اغلي الماء على النار ثم ضيفي الحليب وقلبيهم جيدا ثم ضيفي إليه الكاكاو مع السكر وقلبيهم على نار هادئة* ضيفي الزبدة والشوكلاتة بعد أن نذوبها في حمام مائي دافئ وقلبيهم جيدًا إلى أن تختلط وأخيرًا يضاف المارشملو ويحرك بلطف إلى أن يذوب يقدم في كوؤس توحي بالدفئ* من الممكن أن تزين ببعض من قطع المارشملو والقليل من بودرة الكاكاو على الوجه.