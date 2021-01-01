طريقة عمل اللازانيا بالجبن.. خطوة بخطوة

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اللازانيا بالجبن

تعد اللازانيا من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تناولها كوجبة غذائية تحتوي على العديد من الفوائد، وإليكم طريقة جديدة ومبتكرة لعمل اللازانيا للشيف غادة التلي..

مقادير لازانيا اللحم المفروم والجبنة
لازانيا
نصف كيلو لحم مفروم
بصل
2 كوب مشروم
250 جرام جبن فيتا او ريكوتا
ربع كيلو سبانخ
ملح وفلفل
جوزة الطيب
ربع كوب ريحان
بشاميل جاهز
2 كوب كريمة
زبدة

للوجه
جبنة موتزاريلا
بارميزان

طريقة تحضير لازانيا اللحم المفروم والجبنة

* يشوح البصل في زبدة ثم تضاف اللحمة المفرومة وتشوح

* وتتبل بملح وفلفل وجوزة الطيب وجبنة موتزريلا وجبنة بارميزان وكريمة وبشاميل

* ترص اللازانيا فى بيركس مدهون بشاميل ثم تضاف طبقة من خليط اللحمة والسبانخ وجبنة فيتا ثم طبقة اللازانيا ثم طبقة أخرى من اللحمة المفرومة والجبنة وطبقة أخرى من اللازانيا ثم تطبق اخر طبقة وتغطى بالبشاميل.
* ترش الجبن على الوجه

* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة180 درجة حتى تمام النضج

* وتقدم بالهنا

المصدر: elbalad

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