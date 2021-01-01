تعد اللازانيا من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تناولها كوجبة غذائية تحتوي على العديد من الفوائد، وإليكم طريقة جديدة ومبتكرة لعمل اللازانيا للشيف غادة التلي..
مقادير لازانيا اللحم المفروم والجبنة
لازانيا
نصف كيلو لحم مفروم
بصل
2 كوب مشروم
250 جرام جبن فيتا او ريكوتا
ربع كيلو سبانخ
ملح وفلفل
جوزة الطيب
ربع كوب ريحان
بشاميل جاهز
2 كوب كريمة
زبدة
للوجه
جبنة موتزاريلا
بارميزان
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التعليقات على طريقة عمل اللازانيا بالجبن.. خطوة بخطوة
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