

بطرق مختلفة.. ازالة الحبر من الملابس بطرق مختلفة.. ازالة الحبر من الملابس

تعتبر ازالة الحبر من الملابس من اصعب البقع التي يمكن ان يسعى في إزالتها؛ حيث إنها تتسبب في فساد قطعة الملابس، ويمكن جميعنا ان نتعرض لها سواء في العمل، أو مع تعامل الأطفال بالأقلام الحبر، لذا سنقوم بطرح طرق ازالة الحبر من الملابس بأبسط المكونات واقل التكاليف.



كيفية إزالة مزيل الحبر من الملابس



تعد بقع الملابس من المشكلات التي تواجه السيدات عند التنظيف، ولا سيما الصعبة منها، مثل الحبر، وهناك طرق سحرية لمعرفة كيفية إزالة مزيل الحبر من الملابس بسهولة.

قد يعجبك أيضا...

1- استخدام مزيل طلاء الأظافر في إزالة الحبر من الملابس :تحتوي معظم مزيلات طلاء الأظافر على مذيب يسمى الأسيتون، فتكون مادة الأسيتون فعالة في إزالة علامات الحبر من الملابس ، دون الإضرار بها، وذلك عن طريق:- صب بضع قطرات من مزيل طلاء الأظافر على المنطقة التي بها بقع الحبر.- استخدمي كرة قطنية واضغط عليها بإحكام على البقعة.- إذا كان القطن مغطى بالحبر، فاستخدمي قطعة جديدة.- كرري العملية حتى تزيلي البقعة، ولا تقومي بفرك القماش.- بمجرد التأكد من إزالة العلامة، اغسلي القماش بمنظف الغسيل، وجففيه تحت أشعة الشمس المباشرة.2- استخدام صودا الخبز في إزالة الحبر من الملابس :تحتوي صودا الخبز على مواد فعالة في إزالة الحبر والبقع الداكنة من الملابس، وذلك عن طريق الخطوات التالية:- وضع ملعقة من صودا الخبز في وعاء مع ملعقة من عصير الليمون.- ضعي المكونات على البقعه.- اتركيها حتى تجف.- اشطفي الملابس بالماء البارد.- اتركيها تجف في الهواء.3- استخدام الحليب والخل في إزالة الحبر من الملابس :يعتبر الخل والحليب من المواد الفعالة في إزالة بقع الحبر من الأقمشة ولا سيما البيضاء، وذلك عن طريق الآتي:- ضعي ملعقة كبيرة من الخل، ومثلها من الحليب في وعاء.- انقعي المنطقة التي بها بقع في الوعاء.- اتركيها في هذا الخليط من المساء حتى الصباح للحصول على أفضل النتائج.- في صباح اليوم التالي، افركي المنطقة الموجود بها البقعة برفق؛ لإزالة أي آثار للحبر.- اشطفي القطعة بالماء الفاتر.إقرأ ايضا | تعرف على كيفية إزالة البقع الصفراء من الملابسكيفية إزالة الحبر من الملابس الجينزوإن كنتم تبحثون عن كيفية إزالة الحبر من الملابس الجينز، فهناك العديد من المكونات المتوفرة في المنزل ويمكن بها إلى بقع الحبر بسهولة، ولكن عليهم في البداية وضع منشفة بيضاء نظيفة داخل البنطلون بحيث تكون أسفل البقعة.سوف يضمن لك استخدام منشفة بيضاء أثناء إزالة البقع عدم وصول ألوان إضافية إلى القماش. سوف تعمل المنشفة التي تم وضعها داخل البنطلون على منع انتشار الحبر على مناطق أخرى من البنطلون، وفيما يلي سوف ننقل لكم 3 طرق لـ كيفية إزالة الحبر من الملابس الجينز.1- استخدام الكحول في إزالة الحبر من الملابس الجينز :- اسكب كمية صغيرة من كحول التنظيف (الأيزوبروبانول) المركز بنسبة 90٪ أو من مثبت الشعر مباشرة على البقعة. يمكن استخدام الكحول مع قطعة قطن صغيرة في إزالة البقع الصغيرة.- احرص على سكب الكحول ببطء على المكان الموجود به البقعة فقط.- امسح البقعة باستخدام قطعة قماش ماصّة للحبر أو قطعة قطن في كل مرة تقوم بمسح البقعة، استخدم قطعة قطن نظيفة أو جزءًا نظيفًا من قطعة القماش بينما تحاول إزالة البقعة من الجينز باستخدام الكحول أو مثبت الشعر.- اشطف البنطلون بالماء البارد للتخلص من الكحول بعد اختفاء الحبر من القماش، وتأكد من استخدامك للماء البارد، حيث يمكن استخدام الماء الساخن أن يثبّت بقايا الحبر ويجعل عملية ازالة البقع أصعب.- اغسل البنطلون بالماء البارد في غسالة الملابس. تأكَّد من أنه قد تم زوال الحبر قبل البدء في التجفيف، حيث إن الحرارة الناتجة من المجفف تعمل على تثبيت البقع وتجعل من الصعب إزالتها. إذا كان هناك أي أثر للبقعة، كرّر المسح بالكحول وأعِد غسل البنطلون مرة أخرى.2- استخدام مزيل البقع في إزالة الحبر من الملابس الجينز :اختبر مزيل البقع في مكان غير ظاهر مثل داخل محيط الخصر وذلك حتى تتأكد من أن البنطلون لن يفقد لونه، من الأفضل أن تقوم بإجراء الاختبار قبل استخدام أي منتج من منتجات إزالة البقع من الأقمشة وذلك للتأكد من عدم تبييض أو بهتان لون القماش نتيجة لاستخدام مزيل البقع.و تعتبر منطقة الحزام الداخلية أو طية ساق البنطلون من الأماكن المناسبة لعمل الاختبار، حيث إنها مناطق غير مرئية بالنسبة للآخرين؛ حيث ان استخدم أحد المزيلات التجارية لإزالة البقعة يعتمد على نوع الحبر الذي تريد إزالته من البنطلون، ويمكن أن تختلف درجة التأثير على البقعة باختلاف نوع المزيل. سوف تجد واحدًا من بين المزيلات المختلفة الآتية يساعدك على التخلص من بقعة الحبر الموجودة على- افركي البقعة باستخدام مزيل البقع الصعبة.- قم برش مزيل البقع الموضعي على البقعة قبل مرحلة الغسيل.- استخدم منظفات تبييض بقوة الأكسجين.3- استخدام الخل في إزالة الحبر من الملابس الجينز :وفي هذه الحالة يجب ان تصنع محلولًا يحتوي على مقدارين متساويين من الخل والماء. احرص على أن يكون الماء المستخدم باردًا وليس ساخنًا، حيث تعمل الحرارة على تثبيت البقع أكثر وتجعل من الصعب إزالتها.واترك البقعة في محلول الخل لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتشبع بالخل تمامًا. ضع الجزء الذي توجد به البقعة في محلول الخل مع تركه حتى يقوم بامتصاص الماء والخل. من المحتمل أن يؤثر هذا الخليط على المناطق الأخرى من الجينز بشكل سلبي، لذا قد تحتاج إلى وضع منشفة أسفل الجزء الموجود به البقعة والخليط بحيث تكون عازلًا بينها وبين باقي قماش الجينز.4- استخدام معجون صودا الخبز في إزالة بقع الحبر من الملابس الجينز :اصنع معجونًا من صودا الخبز والماء. اخلط ثلاثة مقادير من صودا الخبز مع مقدار واحد من الماء حتى يصبح المعجون سميكًا، ثم افرك المعجون على البقعة مستخدمًا في ذلك فرشاة أسنان قديمة. ضع المعجون برفق على البقعة مع فركه بحركة دائرية. اترك معجون صودا الخبز على البقعة لفترة كافية حتى يتفاعل معها.افرك البقعة بلطف باستخدام فرشاة أسنان حتى تقوم صودا الخبز بدورها في إزالة بقعة الحبر من القماش. اشطف فرشاة الأسنان في محلول الخل بينما تقوم بتنظيف الجينز، قثم اشطف الجينز بالماء البارد ثم انظر لتتأكد من زوال البقعة. إذا كان هناك أثر للبقعة، فحاول إعادة معالجة البقعة باستخدام مزيل البقع التجاري ثم اغسل الجينز في غسالة الملابس.إزالة الحبر من الملابس بالمعجوندائمًا ما نجد بقع الحبر في الأماكن الظاهرة في الملابس، وعلى الوجة الأمامي في القمصان والبلوزات وايضا على البناطيل الجينز ، داخل الحقائب، ولا داعي للتخلص من ملابسك؛ حيث يمكن إزالة الحبر من الملابس بالمعجون.وإذا تم التعامل مع بقع الحبر على الفور بالطرق الصحيحة وعن طريق إزالى الحبر من الملابس بالمعجون، فإن معظمها يختفي في غضون دقائق معدودة.في بعض الأحيان يلجأ خبراء التنظيف الي استخدام معجون الأسنان في تنظيف بقع الحبر من الملابس. حيث أن معجون الأسنان يعمل بفاعلية شديدة، الغرض منه هو تنظيف البقع على أسنانك، ولكن أيضا يمكن أستخدامه في إزالة الحبر من الملابس بالمعجون.طريقة إزالة الحبر من الملابس بالمعجون :1- يتم وضع المعجون لمدة 30 دقيقة على القطعة المراد غالى الحبر منها.2- ثم قومي بغسل الملابس بالصابون.3- ثم قومي بشطف الملابس بالماء الفاتر ، و تختفي البقعة تماما.كيفية إزالة بقع الحبر من الملابس بعد غسلهامن المفترض أن يختفي حبر الاقلام الجاف باستخدام الكحول (مزيل طلاء الأظافر مثلا)، وكن إن لم تفلح هذه الطريقة وتبحثين عن كيفية إزالة بقع الحبر من الملابس بعد غسلها فمن المفترض أنك قمتي بتجربة العديد من الطرق ولم تفلح.ويمكن لبعض النصائح البسيطة والسهلة ان تقومي بها أن تساعدك في كيفية إزالة بقع الحبر من الملابس بعد غسلها، وقد لا يتم تنظيف البقعة بالكامل إذا كانت قديمة لذلك ينصح العديد من خبراء التنظيف بإزالة البقع على الفور من اجل نتيجه افضل.وفيما يلي سنقوم بنقل بعض الخطوات الفعالة في إزالة بقع الحبر من الملابس بعد غسلها، والتي سوف تعطيكي نتيجة مرضية وفعالة من الإستخدام الأول أو الثاني بحد أقصى، وهي :1- استخدمي المواد الكيميائية، مثل مواد التبييض ومستحضرات التجميل بحذر؛ تأكدي من غسل يديك بعد الاستخدام. لا تدعي المنظف يدخل في عينيك أو فمك2- يفضل عدم استخدام أي محلول لتنظيف البقع على سطح الملابس، واختر مكانًا غير واضح من الثوب مثل الجانب المقلوب من الحافة أثناء استخدام المحلول في التنظيف.3- عند تجربة محلول الخل أو معجون الأسنان أو مزيلات البقع ، فعليك التأكد من وجود قطعة قماش قطنية تحت البقعة حتى لا تتسرب البقعة إلى الجزء الخلفي من الثوب أيضًا.4- يمكن إزالة الحبر المائي بغسل منتظم في الماء الساخن، وسيؤدي مسح المنطقة بقطعة قطنية بعد فترة وجيزة من إزالة البقعة.5- من الأفضل استخدام منظف جاف للأقمشة الرقيقة جدًا مثل الحرير لتنظيف البقعة.