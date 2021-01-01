علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب



علاج للرشح والزكام علاج للرشح والزكام



يفضل العديد من الأشخاص علاج الرشح والزكام بالطرق الطبيعية، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، والحوامل نظرا لخطورة تناول أدوية الرشح والزكام على الجنين.



علاج للرشح للحامل

ووفقًا للنظام الصحي بجامعة ميشيغان، من الأفضل تجنب جميع الأدوية في أول 12 أسبوعًا من الحمل، لأنه وقت حرج لنمو الأعضاء الحيوية لطفلك، ويوصي العديد من الأطباء أيضًا بالحذر بعد 28 أسبوعًا، لذا تحدثي مع طبيبك قبل تناول أي دواء إذا كنت حاملًا أو تحاولين الحمل.



وتعتبر العديد من الأدوية آمنة بعد 12 أسبوعًا من الحمل، وتشمل هذه:

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فرك بالمنثول على صدرك وصدغيك وأسفل أنفكشرائط الأنف ، وهي ضمادات لاصقة تفتح مجرى الهواء المزدحمقطرات أو معينات السعالاسيتامينوفين (تايلينول) للأوجاع والآلام والحمىمثبط السعال في الليلمقشع خلال النهاركربونات الكالسيوم (ميلانتا ، تومز) أو الأدوية المماثلة لحرقة المعدة أو الغثيان أو اضطراب المعدةشراب السعال العاديشراب السعال ديكستروميتورفان (روبيتوسين) وديكستروميتورفان-جوافينيسين (روبيتوسين DM)تجنب أدوية الكل في واحد التي تجمع بين المكونات لمعالجة العديد من الأعراض، بدلًا من ذلك ، اختر أدوية فردية للأعراض التي تتعامل معها، ويجب أيضًا تجنب الأدوية التالية أثناء الحمل إلا إذا أوصى طبيبك بذلك، لانها تزيد من خطر حدوث مشاكل:الأسبرين (باير)ايبوبروفين (أدفيل ، موترين)نابروكسين (أليف ونابروسين)الكوديينباكتريم ، مضاد حيويعلاج الزكام بالأعشابإذا ساءت أعراضك ، قد ترغب في تجربة:قطرات الأنف المالحة وبخاخات لتخفيف المخاط الأنفي وتهدئة أنسجة الأنف الملتهبةتنفس الهواء الدافئ والرطب للمساعدة في تخفيف الازدحام ؛ أباخرة الوجه ،يمكن استخدام مبخر الرذاذ الساخن أو حتى الاستحمام بالماء الساخنحساء الدجاج للمساعدة في تخفيف الالتهاب وتسكين الاحتقانإضافة العسل أو الليمون إلى كوب دافئ شاي منزوع الكافيين للتخفيف من التهاب الحلقاستخدام الكمادات الساخنة والباردة لتخفيف آلام الجيوب الأنفية.علاج الزكام والصداعاستخدم المرطبنظرًا لأن استنشاق الهواء الجاف سيجفف الجيوب الأنفية ، فمن الأفضل إعادة الرطوبة إلى بيئتك باستخدام مرطب الهواء البارد أو جهاز التبخير بالبخار، ويمكنك أيضًا تجربة استنشاق البخار الناتج عن الاستحمام الساخن، ويمكن أن يساعد القيام بذلك على تهدئة الأغشية المتهيجة التي تبطن الممرات الأنفية.استخدم ضمادة دافئةطريقة رائعة لتخفيف الصداع وضغط الجيوب الأنفية هي وضع ضغط دافئ على جبهتك وأنفك، إذا لم يكن لديك ضمادة ، جرب ترطيب منشفة بالماء الدافئ وضعها على وجهك عدة مرات في اليوم، سيساعد هذا في تخفيف احتقان الأنف وتخفيف أعراض نزلات البرد.ارو جيوبك الأنفيةيمكن أن يساعد تنظيف الجيوب الأنفية بالمياه المالحة في التخلص من المخاط والمهيجات الأخرى (مثل حبوب اللقاح والغبار والبكتيريا) وتقليل التهاب الغشاء المخاطي ، مما يؤدي إلى تصريف أفضل، يمكن القيام بذلك باستخدام وعاء نيتي أو حقنة أو العديد من المنتجات الأخرى التي يمكن العثور عليها في الصيدليات، عند استخدام غسول الأنف ، تأكد من استخدام الماء المعقم أو الماء المغلي مسبقًا ، واشطف الجهاز وجففه جيدًا بعد كل استخدام.علاج الزكام والكحةجرب رذاذ الأنفإذا لم يكن غسول الأنف مناسبًا لك ، فحاول استخدام رذاذ محلول ملحي للأنف، على غرار غسول الأنف ، يمكن أن يساعد في إضافة الرطوبة إلى الجيوب الأنفية وطرد المهيجات والعوامل المعدية.شرب الكثير من السوائلهناك سبب يجعل مذاق حساء الدجاج جيدًا جدًا عندما تكون مصابًا بنزلة برد: إن شرب الكثير من السوائل يمكن أن يساعد في تخفيف المخاط وتعزيز تصريف الأنف، جرب شرب الماء والشاي والحليب الدافئ.تناول مزيل احتقانتقلل مزيلات احتقان الأنف المتاحة دون وصفة طبية من تدفق الدم إلى أغشية الأنف ، مما يقلل التورم والاحتقان، يمكن أن تساعد في فتح الممرات الأنفية وتقليل الألم والضغط في الجيوب الأنفية والرأس للراحة السريعة ، جرب Sinex Severe All-In-One Sinus Liquicaps - تحتوي التركيبة الخالية من النعاس على مسكن قوي للآلام وفينيليفرين ، وهو مزيل احتقان آمن وفعال.علاج للزكام في يوم واحدالراحة : الراحة تساعد الجسم على الشفاء، يقلل البقاء في المنزل من العمل أو المدرسة أيضًا من خطر نقل الفيروس للآخرين.الترطيب : البقاء رطبًا يساعد على تخفيف احتقان الأنف والجيوب الأنفية بينما يهدئ الحلق، الماء والعصير المخفف خيارات جيدة للبقاء رطبًا، قد تكون السوائل الدافئة ، مثل الشاي والمرق والحساء مفيدة بشكل خاص، يجب على الشخص تجنب الكافيين والكحول حتى الشفاء التام.غرغرة المياه المالحة : لتهدئة التهاب الحلق ، يمكن للشخص خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ واستخدامها كغرغرة.مسكنات الألم : يمكن تخفيف الصداع والتهاب الحلق والحمى بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثلا سيتامينوفين أوايبوبروفين، احرص دائمًا على اتباع التعليمات الموجودة على العبوة ، خاصةً عند إعطاء الأدوية للأطفال.المبخرات أو المرطبات : تساعد هذه الأجهزة على إضافة الرطوبة إلى الهواء ، مما قد يخفف من السعال والاحتقان، قد يشجع استخدام المرذاذ أو المرطب ليلًا على نوم هانئ ليلًا.بخاخات الأنف : يمكن لبخاخات الأنف التي تحتوي على محلول ملحي أن ترخي المخاط في الأنف وهي مناسبة للاستخدام من قبل كل من الأطفال والبالغين، يمكن للبالغين استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان لمدة 3 إلى 5 أيام، ومع ذلك ، يجب على الناس تجنب الاستخدام المطول لبخاخات الاحتقان.المكملات : يتناول العديد من الأشخاص المكملات الغذائية للوقاية من نزلات البرد أو علاجها، تشمل المكملات الأكثر شيوعًا المستخدمة فيتامين سي والزنك.