5 أخطاء عند غسل الملابس يمكنها تدمير غسالتك



أخطاء عند غسل الملابس أخطاء عند غسل الملابس

ترتكب ربات البيوت عند استخدامهن لغسالة الملابس، والتي تعد من أهم الأجهزة المنزلية، دون قصد لبعض الأخطاء، التي قد تتسبب في تدميرها.



وفي التقرير التالي، نقدم مجموعة من النصائح التي تساعد على استخدام الغسالة الأوتوماتيكية والعناية بها بشكل صحيح، من خلال تجنب بعض الأخطاء، وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.



1- كمية كبيرة من مسحوق الغسيل

قد يعجبك أيضا...

يعتقد البعض أنه كلما زادت كمية المسحوق المستخدمة في الغسالة، حصلنا على نظافة أفضل للملابس، لكن الأمر الذي قد لا تعرفه ربات البيوت، أن هذا غير صحيح، وحتى صانعي الغسالات أنفسهم يقولون ذلك، لأن استخدام الكثير من المنظفات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة في الغسالة، مثل الرغوة الزائدة التي يمكن أن تسد الصرف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسد كمية المسحوق الزائدة، الدرج، مما يمنع المنظف من الوصول إلى الملابس، ومن ثم عدم نظافتها جيداً.2- غسل الجوارب دون كيسوفقاً للإحصاءات، فإن معظم المشاكل المتعلقة بالغسالة تتعلق بالأسطوانة أو الحلة، لذا يجب الحفاظ عليها جيداً، من خلال وضع الجوارب في كيس مخصص لها ثم غسلها في الغسالة، وبهذه الطريقة، يمكن أن تضمن الحقيبة أنه بعد الغسيل، عدم ضياع الجوارب، والأهم من ذلك عدم دخول القطع الصغيرة في فلتر الغسالة والتسبب في كسره أو تلفه.3- عدم تنظيف فلتر الغسالةالفلاتر في الغسالات من القطع المهمة للغاية، والتي تجمع الأشياء الصغيرة التي لا ينبغي أن تكون موجودة في حقيقة الأمر، مثل العملات المعدنية، وقطع الملابس الصغيرة، ولذلك يجب تنظيف الفلتر 4 مرات في العام، أو أكثر، وذلك في حالة وجود رائحة كريهة أو إذا كانت الغسالة لا تؤدي وظيفتها بشكل جيد.4- ملء حلة الغسالةترتكب العديد من ربات البيوت خطأ كبيرا عند غسل الملابس وهو ملأ الحلة بكمية كبيرة من الملابس غير النظيفة، الأمر الذي سيتسبب في عدم نظافتها جيداً، وأيضاً سيؤدي التحميل الزائد للآلة إلى تقصير عمر أجزائها.وبالطبع، يعد غسل كمية قليلة من الملابس فكرة سيئة أيضاً، لأنها مكلفة للغاية، لذا فالحمل المثالي للملابس القطنية هو ملأ 3/4 الحلة، والصوف، الثلث، أما الملابس الصناعية، فينصح بملأ نصف حمولة حلة الغسالة.5- نوع المسحوقيستخدم البعض المساحيق العادية في الغسالة الأوتوماتيكية، العادة غير صحيحة للغاية، وذلك لأن المسحوق العادي برغوته الكثيرة، يمكن أن يتسبب في حدوث ترسبات تؤدي إلى تلف الغسالة.