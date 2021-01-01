مصير تسليم البشير للجنائية.. مسؤول سوداني يجيب



البشير البشير

كشف مسؤول سوداني رفيع عن مشاورات تجري حاليا بشأن حسم مصير مثول الرئيس المعزول وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.



جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرتها "العين الإخبارية" مع عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، قال فيها إن الحكومة ستقول رأيها النهائي حول هذه القضية "في غضون الأيام القليلة المقبلة".



وأضاف أن النقاشات مستمرة حاليا بشأن محاكمة الرئيس المعزول وبقية المطلوبين أمام "الجنائية الدولية"، دون أن يحدد ما إن كانت محاكمتهم ستتم بمقر المحكمة في لاهاي بهولندا أم داخليا عن طريق محكمة مختلفة.

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وقبل يومين، كشف عضو المجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي، عزم الخرطوم تسليم المطلوبين من قيادات الإخوان للمحكمة الجنائية الدولية.وربط التعايشي التسليم بإرسال وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم؛ للتوقيع مع الحكومة على بروتوكول ضمان لمحاكمة المطلوبين.وأكد المسؤول نفسه أن "اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة أتاحت فرصة غير مسبوقة للسودان لمعالجة القضايا الوطنية، في مقدمتها وقف الحرب، وقضية الحكم والإدارة التي شملت التوزيع العادل للسلطات".والأسبوع الماضي، زار وفد رفيع من المحكمة الجنائية الدولية الخرطوم، وأجرى مشاورات مع المسؤولين السودانيين، بشأن محاكمة المعزول.وبحث الوفد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة السودانية حول محاكمة المطلوبين المتهمين بالتورط في جرائم حرب وابادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد.وتطالب "الجنائية الدولية" بتسليم البشير ووزير دفاعه السابق، عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق، أحمد هارون، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي في الإقليم المذكور.